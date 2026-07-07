48 equipos comenzaron el Mundial 2026 aquel 11 de junio con ilusiones y sueños. Algunos con la esperanza de llegar lejos, otros conformándose con ser partícipes de la máxima cita, en varios casos por primera vez en su historia.



Casi un mes después, ocho equipos aún quedan con vida, tras haber superado la fase de grupos y dos instancias eliminatorias. La final del 19 de julio en New Jersey ya está cada vez más cerca y cualquier cosa podría pasar.

Así quedaron los 4tos de final del Mundial 2026: el ranking de los 4 cruces

4. España vs Bélgica: 10 de julio

FIFA Matchup Composites - FIFA World Cup 2026 | FIFA/GettyImages

España viene de superar a Portugal en los octavos de final con un gol de Merino cuando el partido ya se iba al suplementario.



La Roja sigue en deuda en cuanto al juego, con varias de sus figuras (principalmente Yamal) extrañamente lejos de lo que esperábamos en la previa del Mundial.



Sin embargo, su solides defensiva (Simón aún no recibió goles) y su solvencia lo mantienen como uno de los candidatos a levantar el trofeo el 19 de julio.



Enfrente estará Bélgica, un equipo joven del que poco se hablaba cuando arrancó el torneo. Sin hacer mucho ruido, los dirigidos por Rudi García dieron vuelta un partido increíble ante Senegal y, ya en octavos, apabullaron a Estados Unidos.



España es la candidata a avanzar a las semis pero no podrán descuidarse.

3. Argentina vs Suiza: 11 de julio

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

La selección argentina llegó a los cuartos de final tras una remontada épica ante Egipto. Los campeones del mundo caían por 2 a 0 cuando iban 80 minutos de partido, con un Messi apagado y sin ideas para superar a los africanos.



Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos dieron vuelta el partido, con goles de Romero, Messi y Enzo Fernández. Tal fue el sufrimiento que el mismo Lionel terminó llorando en los festejos del final.



En cuartos de final se vendrá Suiza, quien echó al viejo conocido en una tanda de penales sumamente emocionante y con Kobel como héroe.

2. Inglaterra vs Noruega: 11 de julio

FIFA Matchup Composites - FIFA World Cup 2026 | FIFA/GettyImages

Inglaterra llegó a esta Copa del Mundo con una de las mejores generaciones de su historia, repleta de talento y con prácticamente todos sus jugadores en los equipos más importantes del planeta.



Fueron de mayor a menos en la fase de grupos y debieron sufrir en las instancias eliminatorias, tanto ante Congo como ante México. Pero ya están en los cuartos de final y todo un país se ilusiona con la segunda estrella.



Noruega, por su parte, viene de dar el batacazo en octavos tras superar a Brasil con contundencia. Un Haaland intratable y un equipo que sabe lo que tiene que hacer son la base de los nórdicos.



Si ya llegaron hasta acá, ¿por qué no seguir haciendo ruido un poco más?

1. Francia vs Marruecos: 9 de julio

FIFA Matchup Composites - FIFA World Cup 2026 | FIFA/GettyImages

El mejor cruce de los cuartos de final lo disputarán Francia y Marruecos. Dos de los que mejor fútbol han mostrado en esta Copa del Mundo se vuelven a ver las caras tras lo sucedido en Catar 2022.



En esa oportunidad, la instancia fue de semifinales y los dirigidos por Deschamps se impusieron por 1 a 0, accediendo al partido decisivo.



Marruecos vuelve a demostrar que lo realizado en esa oportunidad no fue casualidad y querrán la revancha, ahora en tierras norteamericanas.



En la previa parecería que los subcampeones del mundo son favoritos aunque por muy poco. Nadie podría sorprenderse del todo si los africanos son quienes acceden a semis, sino, más bien, la confirmación de una nación que quiere pisar fuerte en el escenario mundial.

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