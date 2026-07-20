Así reparte España la fortuna histórica para cada campeón tras el Mundial 2026

La histórica victoria frente a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, resuelta con un gol de Ferran Torres en la prórroga, le permitió a España conquistar su segunda estrella16 años después del título logrado en Sudáfrica 2010.

Luego de la consagración, la FIFA otorgó al nuevo campeón un premio cercano a los 50 millones de dólares, equivalentes a unos 44 millones de euros, la mayor cantidad entregada en la historia de la competencia.

El reparto económico había quedado pactado meses antes del inicio del torneo, cuando los capitanes de la selección alcanzaron un acuerdo con la RFEF sobre las primas que percibiría el plantel en caso de consagrarse campeones del mundo.

¿Cuánto cobrará cada jugador?

Del premio recibido por la Federación, el 45% será destinado a los 26 futbolistas que integraron la convocatoria mundialista. Esto representa un monto cercano a los 19,8 millones de euros, que se distribuirá de manera equitativa entre todos los integrantes del plantel.

De esta forma, cada jugador recibirá alrededor de 750.000 euros brutos, una cifra que, una vez aplicadas las cargas fiscales correspondientes, se reducirá a unos 415.000 euros netos aproximadamente. El reparto será igual para todos, sin importar la cantidad de minutos disputados o el protagonismo que hayan tenido durante la copa.

Asimismo, además del premio otorgado por la FIFA, la conquista del Mundial supone un importante impulso económico para la RFEF gracias al crecimiento del valor comercial de la selección.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

De esta manera, el combinado de Luis de la Fuente se consolida como uno de los principales activos deportivos del país, con una enorme capacidad para aumentar su exposición mediática. El éxito futbolístico también incrementa el valor de los contratos publicitarios ya vigentes y refuerza la imagen de la llamada "Marca España" en el escenario internacional.

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