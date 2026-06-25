Así se define el Grupo H del Mundial 2026: todos los escenarios de clasificación y el posible rival de Argentina

Sin dudas, uno de los grupos más atractivos de este Mundial 2026 es el H, que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.



En la previa, parecía que europeos y sudamericanos iban a ser los primeros de la zona y la incógnita era, simplemente, quién sería el 1 y quién el 2.



Sin embargo, a falta de una fecha, los escenarios posibles son mucho más complejos y cualquier cosa podría pasar.

Grupo H del Mundial 2026: ¿qué necesita cada selección para avanzar?

POSICIÓN SELECCIÓN PUNTOS DIFERENCIA DE GOL GOLES A FAVOR 1 ESPAÑA 4 +4 4 2 URUGUAY 2 0 3 3 CABO VERDE 2 0 2 4 ARABIA SAUDITA 1 -1 1

ÚLTIMA JORNADA DEL GRUPO H

Uruguay vs España

Cabo Verde vs Arabia Saudita

1. España (4 puntos)

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

-Quedará en 1er lugar si gana o si empata (y Cabo Verde no supera a Arabia Saudita por más de cuatro goles)



-Quedará en 3er lugar si pierde con Uruguay y Cabo Verde supera a Arabia Saudita (aquí contará la diferencia de gol de ambos partidos)





2. Uruguay (2 puntos)

Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

-Quedará en 1er lugar si le gana a España y Cabo Verde no gana. En caso de ganar ambos, dependerá al diferencia de gol.



-Quedará en 3er lugar si empata con España y Cabo Verde y Arabia Saudita quedan igualados, en un partido que tenga más goles que el de uruguayos y españoles.





3. Cabo Verde (2 puntos)

Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Carmen Mandato - FIFA/GettyImages

-Quedará en 1er lugar si le gana a Arabia Saudita, Uruguay le empata o gana a España y la diferencia de gol es favorable para los caboverdianos.



-Quedará en 2do lugar si le gana a Arabia Saudita y España le gana a Uruguay. Ante un empate con los árabes (de muchos goles) también podría quedar segundo si España y Uruguay empatan. La diferencia de gol será clave nuevamente.



-Quedará en 3er lugar si empata con Arabia Saudita y Uruguay empata (y los goles a favor son favorables a los sudamericanos) o gana ante España.

4. Arabia Saudita (1 punto)

Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026 | Carmen Mandato - FIFA/GettyImages

-Quedará en 2do lugar si le gana a Cabo Verde y España le gana o empata a Uruguay.

¿Cómo funciona la clasificación para los 16avos?

Tras disputar las tres jornadas de la fase inicial, los dos mejores de cada zona obtendrán de manera automática su pase a los dieciseisavos de final. Sin embargo, no serán los únicos clasificados y a ellos se sumarán los ocho mejores terceros, una novedad que amplía las posibilidades de avanzar para aquellos combinados que no logren terminar entre las dos primeras posiciones de su grupo.

De esta manera, 32 equipos accederán a la ronda eliminatoria: 24 provenientes de los dos primeros lugares y ocho seleccionados entre quienes finalicen terceros.

¿Cuál podría ser el rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026?

Los campeones del mundo ya tienen asegurado el primer lugar del Grupo J y jugarán en 16avos ante el segundo del H.



Antes de comenzar la Copa del Mundo se especulaba con un posible cruce entre argentinos y uruguayos o españoles aunque ahora, si se da cierta lógica, Cabo Verde o Arabia Saudita tienen más chances de ser quienes se topen a los de Messi.