Así se encuentra la renovación de Vinícius con el Real Madrid

La renovación de Vinicius con el Real Madrid es la novela de la temporada, y eso que quedan aún seis meses de la misma y el Mundial 2026 en el horizonte.

Que sí, que no. La discusión con Xabi Alonso en El Clásico y sus diferencias -que parecían- insalvables. Un Real Madrid que no quería pagarle los 30 'kilos' que pediría el astro nacido en Brasil y más y un futbolista que, según trascendidos, no se sentiría del todo valorado por la entidad española, cuyo vínculo entre las partes finaliza en junio de 2027.

Con todo eso arriba de la mesa, es que no está claro qué va a pasar con él y las informaciones siguen siendo disímiles.

Por estas horas, la versión que toma más fuerza es que el Real Madrid está decidido a ampliar el contrato de Vinicius Junior a pesar de las negociaciones estancadas.

Real Madrid V Sevilla Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Pese al bajo nivel del brasileño, el Madrid lo ve como una figura clave para su proyecto a largo plazo.

En el centro de todo aparece Florentino Pérez, obligado a decidir entre dos caminos complejos. Apostar fuerte por la renovación implica blindar a Vinicius con un contrato de estrella total y asumir el coste salarial y simbólico. Venderlo sería una decisión traumática, pero también una jugada estratégica si el dinero se reinvierte en un fichaje que cambie el mapa competitivo.

"Florentino no quiere bajo ningún concepto que se marche Vinicius del Real Madrid", dijo el periodista Roberto Gómez en Radio MARCA, e insistió sobre esta información en Radio Marca, y explicó que la hoja de ruta del club es clara y pasa por blindar al futbolista cuanto antes, subrayando que "lo normal es que en breve se anuncie su renovación", convencido de que no existe en el mercado un jugador que ofrezca el mismo rendimiento que el extremo madridista.

