Así se jugarán las semifinales de la UEFA Champions League

A la UEFA Champions League le quedan solamente cinco partidos: las idas y vueltas de las semifinales y la gran final, que se disputará el 30 de mayo próximo en el imponente Puskas Arena de Budapest, la capital de Hungría.

A continuación, los cruces y sus fechas.

1. Bayern Múnich vs PSG

Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025 | Buda Mendes/GettyImages

El gigante alemán buscará dar un nuevo paso rumbo a su séptima UEFA Champions League, pero el vigente campeón tiene un plantel de lujo e intentará frenar el envión de los dirigidos por Vincent Kompany. Se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, con victoria para los franceses.



Partido de ida: martes 28 de abril, Parque de los Príncipes

Partido de vuelta: miércoles 6 de mayo, Allianz Arena

2. Arsenal vs Atlético de Madrid

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Visionhaus/GettyImages

Uno de estos dos llegará a la gran final con la ilusión de levantar la Orejona por primera vez en su historia: el Arsenal quiere coronar una temporada de ensueño y dejar atrás fantasmas del pasado, mientras que el Atlético de Madrid buscará darle al Cholo Simeone el gran título que le falta para consagrarse como el máximo ídolo de la historia moderna del Colchonero.



Partido de ida: miércoles 29 de abril, Riyahd Air Metropolitano

Partido de vuelta: martes 5 de mayo, Emirates Stadium