Así se jugarán las semifinales de la UEFA Champions League
A la UEFA Champions League le quedan solamente cinco partidos: las idas y vueltas de las semifinales y la gran final, que se disputará el 30 de mayo próximo en el imponente Puskas Arena de Budapest, la capital de Hungría.
A continuación, los cruces y sus fechas.
1. Bayern Múnich vs PSG
El gigante alemán buscará dar un nuevo paso rumbo a su séptima UEFA Champions League, pero el vigente campeón tiene un plantel de lujo e intentará frenar el envión de los dirigidos por Vincent Kompany. Se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, con victoria para los franceses.
Partido de ida: martes 28 de abril, Parque de los Príncipes
Partido de vuelta: miércoles 6 de mayo, Allianz Arena
2. Arsenal vs Atlético de Madrid
Uno de estos dos llegará a la gran final con la ilusión de levantar la Orejona por primera vez en su historia: el Arsenal quiere coronar una temporada de ensueño y dejar atrás fantasmas del pasado, mientras que el Atlético de Madrid buscará darle al Cholo Simeone el gran título que le falta para consagrarse como el máximo ídolo de la historia moderna del Colchonero.
Partido de ida: miércoles 29 de abril, Riyahd Air Metropolitano
Partido de vuelta: martes 5 de mayo, Emirates Stadium
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo