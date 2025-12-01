Así se jugarán las semifinales por el torneo de Apertura 2025

Se han jugado ya los cuartos de final del torneo de Apertura 2025 y dejaron un panorama que, salvo una sorpresa mayúscula, siguió la lógica de la temporada regular. Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados de Monterrey avanzaron a las semifinales, consolidándose como los equipos más sólidos del campeonato. La única excepción fue la eliminación del América, que cayó ante Rayados en una serie donde el conjunto regiomontano impuso orden, paciencia y efectividad.

Con los cuatro boletos entregados, las semifinales quedan establecidas con dos duelos de alto voltaje que prometen intensidad y futbol de primer nivel. Así se disputarán las llaves del Apertura 2025:

Toluca (1) vs Rayados (5)



Toluca llega con un futbol estable, ordenado y contundente, pero Rayados atraviesa un momento ascendente que lo convierte en un rival peligrosísimo. La serie tiene tintes de choque estratégico: presión alta contra circulación paciente, potencia ofensiva contra equilibrio táctico.

Tigres (2) vs Cruz Azul (3)



Una semifinal que parece de final. Tigres llega tras una remontada épica contra Xolos, demostrando carácter y profundidad de plantel. Cruz Azul, por su parte, eliminó a Chivas con una mezcla de resistencia y contundencia en los momentos clave. Los estilos son contrastantes: los felinos apuestan por dominio territorial, mientras que los cementeros exhiben solidez, verticalidad y una confianza que va al alza.

Aunque la Liga MX aún no lo anuncia oficialmente, el calendario está prácticamente definido. Los duelos entre Tigres y Cruz Azul se disputarían miércoles y sábado, respetando la necesidad celeste de viajar próximamente para disputar la Copa Intercontinental. En tanto, la serie entre Toluca y Rayados se programaría para jueves y domingo, manteniendo el orden de descanso y logística que requiere la fase final.

Las semifinales están listas y pintan para ofrecer el mejor futbol del torneo, con cuatro equipos que llegan en pleno crecimiento y con argumentos de sobra para aspirar al título.

