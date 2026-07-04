Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026: cruces, fechas y cuadro actualizado
Tras poco menos de un mes de la inauguración del Mundial 2026, hemos llegado ya a la ronda de los octavos de final. Para sorpresa de muchos, este no ha sido un torneo fácil para los candidatos a quedarse con el campeonato. De hecho, en los 16avos, grandes potencias como Alemania y Países Bajos quedaron eliminadas.
Argentina logró avanzar frente a Cabo Verde, pero el duelo no fue para nada sencillo. Tuvieron que irse al alargue y solo ahí el conjunto albiceleste pudo ganar el encuentro por un apretado marcador de 3-2. De los candidatos, solo Francia y España avanzaron a octavos de final con relativa tranquilidad.
Ya en esta ronda, Francia logró sobreponerse ante una rebelde selección de Paraguay, quien llegó a estas instancias luego de eliminar en penales a los alemanes. En la otra llave, la selección de Marruecos derrotó a uno de los tres anfitriones del torneo. Nos referimos a la selección de Canadá, que con este resultado ha quedado fuera de la competencia.
Los cruces confirmados para los cuartos de final del Mundial 2026
1. Francia vs Marruecos
Hasta estos momentos, el único cruce confirmado para la ronda de cuartos de final es el partido entre la selección de Francia y el conjunto de Marruecos. Uno finalista en las últimas dos copas del mundo y claro favorito para quedarse con el título, y el otro, semifinalista en Catar 2022, siendo el rival al que las potencias no se quieren enfrentar.
Francia vs Marruecos: fecha, horario y sede
- Fecha: 9 de julio
- Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
- Sede: Boston Stadium
¿Qué semifinal saldría de este cruce?
Quien resulte ganador del partido entre la selección de Francia y el equipo de Marruecos podría enfrentarse en semifinales a Portugal, España, Estados Unidos o Bélgica. La escuadra portuguesa jugará contra España el día 6 de julio, y quien gane este compromiso se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, a disputarse el 7 de julio. El vencedor de este encuentro sería el rival de Francia o de Marruecos en la antesala de la final.
Cuadro actualizado
Sector izquierdo
- Francia
- Marruecos
- Portugal
- España
- Estados Unidos
- Bélgica
Sector derecho
- Brasil
- Noruega
- México
- Inglaterra
- Argentina
- Egipto
- Suiza
- Colombia
Clasificados y eliminados en octavos de final
Clasificados a cuartos de final
- Francia
- Marruecos
Eliminados en octavos de final
- Paraguay
- Canadá
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.