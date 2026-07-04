Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026: cruces, fechas y cuadro actualizado

Tras poco menos de un mes de la inauguración del Mundial 2026, hemos llegado ya a la ronda de los octavos de final. Para sorpresa de muchos, este no ha sido un torneo fácil para los candidatos a quedarse con el campeonato. De hecho, en los 16avos, grandes potencias como Alemania y Países Bajos quedaron eliminadas.

Argentina logró avanzar frente a Cabo Verde, pero el duelo no fue para nada sencillo. Tuvieron que irse al alargue y solo ahí el conjunto albiceleste pudo ganar el encuentro por un apretado marcador de 3-2. De los candidatos, solo Francia y España avanzaron a octavos de final con relativa tranquilidad.

Ya en esta ronda, Francia logró sobreponerse ante una rebelde selección de Paraguay, quien llegó a estas instancias luego de eliminar en penales a los alemanes. En la otra llave, la selección de Marruecos derrotó a uno de los tres anfitriones del torneo. Nos referimos a la selección de Canadá, que con este resultado ha quedado fuera de la competencia.

Los cruces confirmados para los cuartos de final del Mundial 2026

1. Francia vs Marruecos

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages



Hasta estos momentos, el único cruce confirmado para la ronda de cuartos de final es el partido entre la selección de Francia y el conjunto de Marruecos. Uno finalista en las últimas dos copas del mundo y claro favorito para quedarse con el título, y el otro, semifinalista en Catar 2022, siendo el rival al que las potencias no se quieren enfrentar.

Francia vs Marruecos: fecha, horario y sede

Fecha: 9 de julio

9 de julio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Sede: Boston Stadium

¿Qué semifinal saldría de este cruce?

Quien resulte ganador del partido entre la selección de Francia y el equipo de Marruecos podría enfrentarse en semifinales a Portugal, España, Estados Unidos o Bélgica. La escuadra portuguesa jugará contra España el día 6 de julio, y quien gane este compromiso se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, a disputarse el 7 de julio. El vencedor de este encuentro sería el rival de Francia o de Marruecos en la antesala de la final.

Cuadro actualizado

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Sector izquierdo

Francia

Marruecos

Portugal

España

Estados Unidos

Bélgica

Sector derecho

Brasil

Noruega

México

Inglaterra

Argentina

Egipto

Suiza

Colombia

Clasificados y eliminados en octavos de final

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Clasificados a cuartos de final

Francia

Marruecos

Eliminados en octavos de final

Paraguay

Canadá

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