Así se jugaron las últimas diez semifinales de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League 2025/26 ya tiene a sus cuatro mejores equipos: Atlético de Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y París Saint-Germain. Todos ellos buscarán la clasificación a la gran final que se disputará en Budapest el 30 de mayo próximo.

A continuación, las últimas diez semifinales de la UCL.

10. UEFA Champions League 2015/16

FC Bayern Muenchen v Club Atletico de Madrid - UEFA Champions League Semi Final: Second Leg | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

La de Milán fue la última final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con estos últimos buscando tomarse revancha de lo sucedido en Lisboa en 2014. Para llegar a la definición, el Colchonero se cargó al Bayern Múnich y el Merengue al Manchester City.



Series: Atlético de Madrid 2-2 Bayern Múnich, Real Madrid 1-0 Manchester City

9. UEFA Champions League 2016/17

Juventus v AS Monaco - UEFA Champions League Semi Final: Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Esta fue la última vez en la que el Atlético de Madrid, actual semifinalista, clasificó a dicha instancia, cayendo frente al Real Madrid, que posteriormente iba a ser campeón. Por su parte, la Juve sacó pasaje a Cardiff ganándole con autoridad al AS Mónaco.



Series: Juventus 4-1 AS Mónaco, Real Madrid 4-2 Atlético de Madrid

8. UEFA Champions League 2017/18

A.S. Roma v Liverpool - UEFA Champions League Semi Final Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Liverpool protagonizó una serie brutal frente a la Roma, clasificándose a la gran final en Kiev en condición de visitante. Por su parte, Real Madrid y Bayern Múnich tuvieron otra de sus clásicas series plagadas de goles.



Series: Real Madrid 4-3 Bayern Múnich, Liverpool 7-6 AS Roma

7. UEFA Champions League 2018/19

Ajax v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League Semi Final: Second Leg | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Las de esta temporada fueron unas de las más recordadas de la historia, ya que las dos series fueron espectaculares: el hattrick de Lucas Moura en Ámsterdam para catapultar al Tottenham a la final en el Metropolitano y la remontada del Liverpool en Anfield tras la derrota 0-3 en la ida.



Series: Tottenham 3-3 Ajax, Liverpool 4-3 FC Barcelona

6. UEFA Champions League 2019/20

Olympique Lyonnais v Bayern Munich - UEFA Champions League Semi Final | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Esta edición tuvo un Final 8 en Lisboa por la pandemia de COVID-19 y las semifinales fueron a partido único, a diferencia de todas las anteriores que estamos repasando en este recorrido. El PSG le ganó al Leipzig y el Bayern hizo lo propio con el Lyon. Los alemanes terminaron siendo campeones.



Partidos: París Saint-Germain 3-0 RB Leipzig, Bayern Múnich 3-0 Olympique Lyon

5. UEFA Champions League 2020/21

Chelsea v Real Madrid - UEFA Champions League Semi Final: Leg Two | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Esta temporada también tuvo su definición sin público por los efectos de la pandemia, pero eso no representó que falte fútbol: el Chelsea le ganó al Real Madrid y el Manchester City al París Saint-Germain. La copa fue para los Blues en Oporto.



Series: Chelsea 3-1 Real Madrid, Manchester City 4-1 París Saint-Germain

4. UEFA Champions League 2021/22

Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

En esta temporada hubo dos cruces entre españoles e ingleses, con un triunfo por país: el Merengue le ganó al Manchester City y terminó levantando la copa en el Stade de France ante un Liverpool que venía de superar al Villarreal.



Series: Real Madrid 6-5 Manchester City, Liverpool 5-2 Villarreal

3. UEFA Champions League 2022/23

FC Internazionale v AC Milan: Semi-Final Second Leg - UEFA Champions League | Alessandro Sabattini/GettyImages

El Derbi Della Madonnina fue el gran plato fuerte de las semifinales de esta temporada, con el Inter de Lautaro Martínez como ganador y clasificado a la gran final. En la definición, celebrada en Estambul, cayeron por la mínima ante el Manchester City de Pep Guardiola.



Series: Inter de Milán 3-0 AC Milan, Manchester City 5-1 Real Madrid

2. UEFA Champions League 2023/24

PSG v Dortmund - UEFA Champions League Semi-final | Anadolu/GettyImages

El morbo estaba situado en reeditar la final del 2013 en Wembley, mismo escenario que en ese entonces: el Borussia Dortmund hizo los deberes y dejó en el camino al París Saint-Germain, mientras que el Bayern Múnich cayó de forma ajustada con el Real Madrid, que terminó siendo el campeón en el histórico recinto londinense.



Series: Borussia Dortmund 2-0 París Saint-Germain, Real Madrid 4-3 Bayern Múnich

1. UEFA Champions League 2024/25

FC Barcelona v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg | Mattia Ozbot - Inter/GettyImages

En la temporada pasada se dieron dos cruces impresionantes entre grandes clubes: dos que buscaban la gloria por primera vez se cruzaron entre si, mientras que la otra llave fue entre dos ex campeones de la UEFA Champions League. La gloria terminó siendo para el PSG, que levantó la Orejona por primera vez.



Series: Arsenal 1-3 París Saint-Germain, Inter 7-6 FC Barcelona