Así se perfilan los próximos cinco partidos de LaLiga para el Barcelona y el Real Madrid

Tras la última fecha, solo un punto diferencia a los dos colosos del fútbol español, lo que asegura semanas de máxima tensión para los aficionados.

Este fin de semana, el Barcelona volvió a mostrar su poderío con un sólido 3-0 sobre Mallorca, gracias a otra brillante actuación de Lamine Yamal. Con este triunfo, los catalanes llegaron a situarse momentáneamente cuatro puntos por encima del Real Madrid, poniendo la presión en el conjunto de Álvaro Arbeloa para responder en su partido frente a Valencia.

Por su parte, el Madrid se vio afectado por las ausencias de Jude Bellingham, Vinicius Junior y Rodrygo, pero aun así logró imponerse 0-2 ante un Valencia irregular. A pesar de las críticas que han rodeado al equipo, los blancos continúan firmes en la lucha por destronar al Barça en mayo.

Los próximos cinco partidos de LaLiga para el Barcelona y el Real Madrid

Barcelona Real Madrid Girona (V) – 16 de febrero Real Sociedad (L) – 14 de febrero Levante (L) – 22 de febrero Osasuna (V) – 21 de febrero Villarreal (L) – 28 de febrero Getafe (L) – 2 de marzo Athletic Club (V) – 8 de marzo Celta de Vigo (V) – 8 de marzo Sevilla (L) – 15 de marzo Elche (L) – 15 de marzo

Los compromisos más accesibles para el Barcelona

El calendario de los próximos cinco partidos presenta desafíos variados para los blaugranas. Sus primeros encuentros serán frente a el Girona y el Levante, rivales en dificultades que difícilmente pondrán en aprietos al conjunto culé. Esto le permitirá a Flick preparar su equipo con tranquilidad para el choque de Copa del Rey frente a el Atlético Madrid.

El verdadero test llegará en jornadas consecutivas ante el Villarreal y el Athletic Club. El submarino amarillo ha mostrado solidez esta temporada, con apenas cinco derrotas en La Liga, mientras que el Athletic ha demostrado ser un rival complicado para los catalanes, especialmente con Nico Williams encendido.

Barcelona cerrará este tramo de cinco partidos recibiendo a el Sevilla en el Camp Nou, estadio en el que todavía no ha perdido esta temporada, buscando cerrar marzo con una victoria clave.

El Real Madrid, entre La Liga y la Champions

Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

Los merengues tendrán un calendario exigente, con partidos importantes tanto en La Liga como en la Champions League. Comenzarán enfrentando a el Real Sociedad en casa, un encuentro que promete ser más complicado de lo esperado. Luego viajarán a Lisboa para jugar ante el Benfica en la ida de la fase de eliminación de la Champions, lo que obliga a cuidar el plantel y gestionar el desgaste físico.

Después, la visita a el Osasuna se perfila como un partido difícil, sobre todo por las lesiones que limitan la rotación. Afortunadamente, los blancos tendrán un respiro frente a el Getafe, aunque volverán a enfrentarse a retos importantes con el Celta Vigo, rival que ya los derrotó 2-0 en diciembre.

Con ambos equipos desplegando su calendario entre partidos de liga y competencias internacionales, cualquier traspié podría ser decisivo. El Barcelona y el Real Madrid parecen preparados para una recta final de La Liga llena de emociones, donde la gestión de fuerzas y la efectividad en los momentos clave podrían definir al próximo campeón español.

