Así se repartieron los premios económicos de la UEFA Champions League 2025/26

La UEFA Champions League 2025/26 ya es historia: el París Saint-Germain derrotó por penales al Arsenal tras el 1-1 en los 120 y se unió al selecto grupo de bicampeones europeos. Los Gunners arrancaron ganando a los cinco minutos gracias al gol de Kai Havertz y se replegaron para aguantar los ataques del equipo francés.

Los de Luis Enrique recién llegaron al empate en el segundo tiempo mediante un gol de penal de Ousmane Dembélé. En la tanda, Gabriel Magalhaes tiró por arriba del larguero el quinto penal de los del norte de Londres y desató la fiesta en la grada francesa.

Gracias a su consagración, el PSG ganó 146.5 millones de euros de premio, mientras que el Arsenal embolsó 143.8 millones para seguir reforzando su plantilla y reiniciar el sueño continental en la próxima temporada.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

En el tercer puesto aparece el Bayern Múnich con 127.8 millones, mientras que el Liverpool juntó 109.9 millones de euros. El Atlético de Madrid es el español que más dinero ganó en esta edición de UEFA Champions League con 104.6 millones, seguido por el Real Madrid (103.9M) y el FC Barcelona (99.8M).

El top 10 lo completan el Manchester City con 97.3 millones, el Chelsea con 92.5 y el Tottenham con 85.7, siendo este último el más urgido de reforzarse ya que se salvó del descenso en la Premier League en la última jornada luego de sufrir muchísimo. Sin dudas, a todos estos equipos este ingreso de dinero les servirá para salir al mercado con furia post Mundial, donde algunas figuras se consagrarán y conseguirán un lugar en algún equipo top.

Los movimientos entre clubes ya comenzaron, con el FC Barcelona comprando a Anthony Gordon y el Liverpool despidiendo a Arne Slot, por lo que el mercado de fichajes se viene con todo.