Así será la celebración del Barcelona si conquista LaLiga ante el Real Madrid

Si el próximo domingo el FC Barcelona consigue asegurar matemáticamente el título de LaLiga frente al Real Madrid, la celebración del campeonato ya tiene forma, horario y recorrido definidos. En el club trabajan desde hace días junto al Ayuntamiento de la ciudad y los cuerpos de seguridad para poner en marcha el festejo del plantel con la hinchada culé.

🚨 Barcelona and the City Council have already prepared the title parade plan in case Barça win La Liga against Real Madrid.



It would take place on Monday, May 11, starting at 17:00 from Spotify Camp Nou, before going through central Barcelona and returning to the stadium.



—… pic.twitter.com/UIanJLna33 — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 8, 2026

Aunque la consigna interna es mantener la cautela hasta que el campeonato quede resuelto, el operativo estaría prácticamente cerrado y a la espera de la definición; el club proyecta a una movilización de miles de aficionados que acompañen al equipo en un recorrido por algunos de los puntos más representativos de Barcelona.

Un recorrido pensado para una multitud azulgrana

Lo previsto es que el festejo arranque el lunes 11 de mayo, con salida desde el Spotify Camp Nou. Desde ahí, el autobús recorrería Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París y Balmes, antes de avanzar hacia Plaça Catalunya y Passeig de Gràcia, dos de los sectores donde históricamente se concentra la mayor cantidad de aficionados. Luego, la caravana continuaría por Provença, Casanova, Londres y Avinguda Sarrià, para regresar finalmente al estadio.

El regreso simbólico al Camp Nou

Uno de los detalles más significativos de esta posible celebración tiene que ver con el cierre. A diferencia de temporadas recientes, el Spotify Camp Nou volvería a tener protagonismo como punto final del recorrido, en plena etapa de transformación del estadio.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA | MANAURE QUINTERO/GettyImages

En los últimos días se analizó la posibilidad de organizar una fiesta dentro de las instalaciones, pero esa opción finalmente quedó descartada.

Por ahora, el plan sigue bajo cautela. El Real Madrid llega obligado a ganar para estirar la definición, mientras que el Barcelona sabe que una victoria puede convertir el lunes en una jornada histórica. El club ya tiene preparada la celebración pero solo falta el resultado que la habilite.

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