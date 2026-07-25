Así sería el once del Atlético de Madrid para la temporada 2026/27 con los fichajes de Kang-in Lee y Grimaldo
El Atlético de Madrid tuvo una temporada sin grandes luces, con la final de la Copa del Rey y la semifinal de la UEFA Champions League como los dos logros más salientes. Ahora, ya empezó a sumar refuerzos de cara a una campaña donde intentará cortar la sequía de títulos para volver a celebrar.
Queda por definirse si Julián Álvarez continuará en la plantilla del cuadro rojiblanco o si saldrá de la institución en este mercado de fichajes, como es su intención.
A continuación te presentamos como se vería el equipo de lujo del 'Cholo' Simeone para la temporada entrante.
Así se vería la alineación del Atlético de Madrid
POR: Jan Oblak - El esloveno es uno de los referentes del plantel que comanda el Cholo Simeone y se alzará como titular en la próxima temporada.
LI: Alejandro Grimaldo - Fue una pieza fundamental en el Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga en la temporada 2023/24 y ahora vuelve a España como campeón del mundo, con la ilusión de hacerse importante en el armado colchonero.
DFC: Marc Pubill - El zaguero tuvo una gran campaña en la temporada 2025/26 y se perfila para ser uno de los grandes nombres del Atlético para la nueva edición de LaLiga.
DFC: Robin Le Normand - Al igual que Pubill, tuvo un buen año y dará que hablar en la 2026/27, afianzándose como titular indiscutido.
LD: Marcos Llorente - Se espera que el campeón del mundo le gane el puesto a Nahuel Molina para ser indiscutido en el lateral derecho, conformando un gran tandem con Giuliano Simeone.
VI: Álex Baena - Viene de tener un buen Mundial y se afianzará aún más en el Atlético de Madrid, donde le dieron la 10 apenas llegó.
MC: Morten Hjulmand - El mediocentro con pasado en el Sporting de Lisboa es una de las caras nuevas y seguramente no demore en hacerse amo y señor del mediocampo Colchonero.
MC: Johnny Cardoso - Se perdió el Mundial con Estados Unidos por una lesión y tiene la sangre en el ojo, por eso no extrañaría que se convierta en una gran figura en esta nueva campaña.
VD: Giuliano Simeone - Viene de tener actuaciones consagratorias con la selección argentina, más que nada en la histórica victoria 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial.
DC: Alexander Sorloth - El gigante noruego le ganaría la pulseada a un Julián Álvarez en crisis con la directiva, saliendo beneficiado de las declaraciones del argentino para hacerse del puesto de titular.
DC: Kang-In Lee - Tras quedar relegado en el PSG, el coreano llega al Atlético de Madrid con la ilusión de demostrar el goleador que realmente es.
Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)
Portero: Jan Oblak
Defensas: Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Robin Le Normand, Marcos Llorente
Mediocampistas: Álex Baena, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone
Delanteros: Alexander Sorloth y Kang-In Lee
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo