Así sería el once del Atlético de Madrid para la temporada 2026/27 con los fichajes de Kang-in Lee y Grimaldo

El Atlético de Madrid tuvo una temporada sin grandes luces, con la final de la Copa del Rey y la semifinal de la UEFA Champions League como los dos logros más salientes. Ahora, ya empezó a sumar refuerzos de cara a una campaña donde intentará cortar la sequía de títulos para volver a celebrar.

Queda por definirse si Julián Álvarez continuará en la plantilla del cuadro rojiblanco o si saldrá de la institución en este mercado de fichajes, como es su intención.

A continuación te presentamos como se vería el equipo de lujo del 'Cholo' Simeone para la temporada entrante.

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak - El esloveno es uno de los referentes del plantel que comanda el Cholo Simeone y se alzará como titular en la próxima temporada.

LI: Alejandro Grimaldo - Fue una pieza fundamental en el Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga en la temporada 2023/24 y ahora vuelve a España como campeón del mundo, con la ilusión de hacerse importante en el armado colchonero.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

DFC: Marc Pubill - El zaguero tuvo una gran campaña en la temporada 2025/26 y se perfila para ser uno de los grandes nombres del Atlético para la nueva edición de LaLiga.

DFC: Robin Le Normand - Al igual que Pubill, tuvo un buen año y dará que hablar en la 2026/27, afianzándose como titular indiscutido.

LD: Marcos Llorente - Se espera que el campeón del mundo le gane el puesto a Nahuel Molina para ser indiscutido en el lateral derecho, conformando un gran tandem con Giuliano Simeone.

VI: Álex Baena - Viene de tener un buen Mundial y se afianzará aún más en el Atlético de Madrid, donde le dieron la 10 apenas llegó.

MC: Morten Hjulmand - El mediocentro con pasado en el Sporting de Lisboa es una de las caras nuevas y seguramente no demore en hacerse amo y señor del mediocampo Colchonero.

MC: Johnny Cardoso - Se perdió el Mundial con Estados Unidos por una lesión y tiene la sangre en el ojo, por eso no extrañaría que se convierta en una gran figura en esta nueva campaña.

VD: Giuliano Simeone - Viene de tener actuaciones consagratorias con la selección argentina, más que nada en la histórica victoria 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

DC: Alexander Sorloth - El gigante noruego le ganaría la pulseada a un Julián Álvarez en crisis con la directiva, saliendo beneficiado de las declaraciones del argentino para hacerse del puesto de titular.

DC: Kang-In Lee - Tras quedar relegado en el PSG, el coreano llega al Atlético de Madrid con la ilusión de demostrar el goleador que realmente es.

FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-PSG | KENZO TRIBOUILLARD/GettyImages

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Robin Le Normand, Marcos Llorente

Mediocampistas: Álex Baena, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone

Delanteros: Alexander Sorloth y Kang-In Lee