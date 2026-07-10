Así sería el once del FC Barcelona para la temporada 2026/27 con la llegada de Gordon, Adeyemi y Julián Álvarez
El FC Barcelona ya comenzó a planificar la temporada 2026/27 y, tras recuperar la regla 1:1 de LaLiga, que le permite reinvertir íntegramente los ingresos por ventas y el ahorro salarial, el club apunta a un mercado de fichajes ambicioso.
Después de conquistar los dos últimos campeonatos locales, la dirigencia busca potenciar un plantel que ya tiene una sólida base y sumar incorporaciones de primer nivel para competir también por la UEFA Champions League.
La posible alineación del FC Barcelona para la temporada 2026/27
POR: Joan García - Después de una temporada consagratoria, el ex Espanyol se adueñó del arco azulgrana y su seguridad bajo los tres palos y su regularidad lo convierten en una apuesta de presente y futuro para el Barcelona.
LD: Jules Koundé - Aunque llegó como marcador central, encontró su mejor versión como lateral derecho. Su velocidad, solidez defensiva y capacidad para sumarse al ataque lo mantienen como un indiscutido para el entrenador Hansi Flick.
DFC: Pau Cubarsí - Con apenas 19 años ya acumula una experiencia impropia para su edad; inteligencia táctica, salida limpia y liderazgo hacen del canterano una de las grandes bases del proyecto culé.
DFC: Alessandro Bastoni - El italiano aparece como el refuerzo ideal para completar la defensa. Zurdo, con gran juego aéreo y excelente salida desde el fondo, aportaría el perfil que el Barcelona lleva tiempo buscando.
LI: Alejandro Balde - El club catalán lo considera el dueño del carril izquierdo. Su explosividad y capacidad para romper líneas lo convierten en una pieza difícil de reemplazar.
MC: Frenkie de Jong - El neerlandés atraviesa uno de los momentos más estables desde su llegada al Camp Nou. Su capacidad para ordenar el mediocampo y conducir el juego sigue siendo fundamental en el esquema azulgrana.
MC: Pedri - Su visión, precisión y lectura del juego lo mantienen como uno de los mejores centrocampistas del mundo y el futbolista sobre el que gira el proyecto culé de Flick.
MC: Gavi - Con un esquema de tres mediocampistas, el juvenil recuperaría protagonismo gracias a su intensidad, presión constante y capacidad para equilibrar el equipo tanto en defensa como en ataque.
ED: Lamine Yamal - Con apenas 18 años ya es la gran estrella del Barcelona. Su desequilibrio, capacidad de asistir y facilidad para marcar diferencias lo convierten en el líder ofensivo de una nueva generación blaugrana.
EI: Anthony Gordon - El extremo inglés es uno de los fichajes estrella del mercado para el Barcelona. Su velocidad, potencia en el uno contra uno y capacidad para atacar los espacios ofrecen una variante diferente al ataque culé y formarían una buena sociedad con Lamine Yamal.
DC: Julián Álvarez - Es el gran objetivo del mercado y el heredero natural de Robert Lewandowski. Su movilidad, presión constante y capacidad goleadora encajan perfectamente en la idea de juego de Flick y representarían un salto de calidad para el ataque azulgrana.
Suplente de lujo: Karim Adeyemi - Aunque el Barcelona trabaja para incorporarlo, el alemán partiría como una alternativa de primer nivel. Su velocidad, capacidad para jugar en ambas bandas y conocimiento de la idea de Hansi Flick le permitirían competir por un lugar con Gordon y Lamine Yamal desde el primer día.
Así se vería la formación del FC Barcelona (4-3-3)
Portero: Joan García
Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Alessandro Bastoni, Alejandro Balde
Mediocampistas: Frenkie de Jong, Pedri, Gavi
Delanteros: Lamine Yamal, Julián Álvarez, Anthony Gordon
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.