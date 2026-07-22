Así sería el once del Manchester City para la temporada 2026/27 con la llegada de Elliott Anderson

Tras una temporada sin grandes luces, donde empezó a competir acorde a su plantilla pasada la mitad de la campaña, el Manchester City empezó el rearmado de cara a lo que viene con varias caras nuevas.

Su único refuerzo de nivel es Elliott Anderson, que les costó 135 millones de euros y viene de jugar un gran Mundial con Inglaterra. En cuanto a las bajas, se fueron Nathan Aké, Bernardo Silva y John Stones. Enzo Maresca seguramente aguarde por más caras nuevas, con el pedido por Enzo Fernández todavía en el tintero para reencontrarse con su pupilo del Chelsea campeón del Mundial de Clubes 2025.

La posible alineación del Manchester City para la temporada 2026/27

POR: Gianluigi Donnarumma - Con la sangre en el ojo tras no haber jugado el Mundial, la vuelta de la competencia local y continental le dará al italiano la chance de volver a demostrar que es uno de los mejores porteros del planeta.

LI: Nico O'Reilly - Alternó en el Mundial 2026 con Inglaterra y buscará ganarle de manera definitiva el puesto de titular a Rayan Aït-Nouri.

DFC: Marc Guéhi - Llegó desde el Crystal Palace durante la última temporada y no desentonó, manteniéndose entre los mejores defensores centrales de la Premier League a pesar del cambio de exigencia.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

DFC: Josko Gvardiol - El croata podría reacomodarse de la mano de Enzo Maresca y volver a ser un titular indiscutido, más luego de las salidas de Aké y Stones.

LD: Matheus Nunes - Se espera que sea el lateral derecho titular de Maresca tras una excelente última temporada de la mano de Guardiola.

MC: Rodri - El campeón del mundo con España y ganador del Balón de Oro del Mundial 2026 seguirá siendo el cerebro de la mitad de la cancha del City, con la ilusión de tener una temporada completa a la altura de su nivel.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

MC: Elliott Anderson - Si Rodri es el cerebro, Anderson deberá ser el motor y justificar por qué el City pagó 135 millones por él. Capacidad y calidad para lograr esto le sobra.

EI: Jérémy Doku - Fue uno de los puntos altos del City en la temporada pasada y viene de jugar el Mundial con Bélgica, donde llegó hasta cuartos de final.

MCO: Rayan Cherki - Tuvo poca participación en la Copa del Mundo con Francia, que salió cuarta, pero en el City ha podido demostrar toda su calidad y es el asistidor por excelencia de Haaland.

ED: Antoine Semenyo - El ghanés llegó desde el Bournemouth a principio de año y no le pesó para nada el cambio, continuando con su cosecha goleadora con la camiseta Skyblue.

DC: Erling Haaland - El Androide viene de jugar un Mundial a la altura de su figura, con varios goles fundamentales para que Noruega firme su mejor participación histórica llegando a cuartos de final y vendiendo carísima la derrota contra Inglaterra.

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Así se vería la alineación ideal del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Marc Guéhi, Josko Gvardiol, Matheus Nunes

Mediocampistas: Rodri, Elliott Anderson

Volantes ofensivos: Jérémy Doku, Rayan Cherki, Antoine Semenyo

Delantero: Erling Haaland

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