Así sería el once ideal de la temporada 2025/26

La temporada 2025/26 está llegando a su fin y tuvo grandísimos rendimientos, con futbolistas que llegan al Mundial 2026 tras una campaña superlativa.

El FC Barcelona ganó LaLiga, el Arsenal se quedó con la Premier League y el Bayern Múnich con la Bundesliga, siendo estos los tres equipos que más jugadores aportaron a este once ideal. Veamos qué jugadores están entre los mejores del curso.

El once ideal de la temporada

POR: David Raya (Arsenal) - Fue el guardián de los sueños del Arsenal a lo largo de la temporada, y el trofeo en la Premier League ha decorado una carrera que todavía tiene mucho por delante. Gran valor para Arteta y Luis de la Fuente.

LI: Nuno Mendes (PSG) - Jugó 20 de 34 partidos posibles en la Ligue 1 y tuvo asistencia perfecta en la UEFA Champions League, donde irán por el bicampeonato con el PSG. Es uno de los fijos de Luis Enrique.

DFC: William Saliba (Arsenal) - Si de salvaguardar las aspiraciones Gunners hablamos, otro gran nombre es el del zaguero francés. Este se alzó como uno de los bastiones del equipo de Arteta que ya tiene la gloria local y va a por la conquista del continente.

Arsenal v Burnley - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

DFC: Pau Cubarsí (FC Barcelona) - El defensor central del FC Barcelona tuvo una gran temporada y se alzó como una de las figuras del equipo de Hansi Flick, aportando una salida limpia de balón desde la última línea y fiereza en la marca cuando hizo falta.

LD: Achraf Hakimi (PSG) - El marroquí fue importante para Luis Enrique y se alista para jugar una nueva Copa del Mundo, luego de que su selección fuera la sorpresa en Qatar 2022. Se está recuperando de un problema muscular.

MC: Pedri (FC Barcelona) - Manejó de manera exquisita el mediocampo del campeón, luciéndose de la mano de Hansi Flick y funcionando con cuanto mediocentro le pusieron al lado. Jugó 29 de 37, con dos goles y nueve asistencias.

MC: Declan Rice (Arsenal) - Manejó los hilos a la perfección de un Arsenal campeón, algo histórico tras varias temporadas de desilusión total. Es candidato a hacerse del Balón de Oro, aunque la final de la Champions y el Mundial 2026 pueden ser determinantes.

MCO: Michael Olise (Bayern Múnich) - Su presencia en este once se explica por su talento y sus estadísticas. En la Bundesliga jugó 32 de los 34 partidos, anotando 15 goles y brindando 21 asistencias con el Bayern. En la UEFA Champions League jugó 13 de 14, con cinco tantos y siete pases gol.

EI: Kylian Mbappé (Real Madrid) - El pichichi de LaLiga y el responsable de que el Real Madrid haya competido. Anotó 24 goles en 30 partidos del campeonato español de primera división.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

ED: Lamine Yamal (FC Barcelona) - El joven maravilla se perdió el cierre por una lesión, pero aún así fue la gran figura del Barça. Aportó 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos.

DC: Harry Kane (Bayern Múnich) - El centrodelantero inglés tuvo un rendimiento superlativo en esta temporada: jugó 31 partidos en una Bundesliga donde anotó 36 goles, mientras que en la UEFA Champions League disputó 13 encuentros y marcó 14 tantos. Balón de Oro.

FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

Así se vería el once ideal de la temporada 2025/26 (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Achraf Hakimi, William Saliba, Pau Cubarsí, Nuno Mendes

Mediocampistas: Pedri, Declan Rice, Michael Olise

Delanteros: Kylian Mbappé, , Lamine Yamal, Harry Kane

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