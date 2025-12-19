Así sería la alineación ideal del FC Barcelona si fichan a Julián Álvarez

Tras confirmarse la salida de Robert Lewandowski del FC Barcelona, el club Culé se puso como objetivo fichar un centrodelantero de élite para reemplazar al goleador polaco. Tal como sucedió en mercados anteriores, el principal apuntado sería Julián Álvarez, con gran presente en el Atlético de Madrid y la selección argentina.

1. Joan García

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Joan García fue la apuesta por el talento local y joven. Portero ágil, valiente en el uno contra uno y con gran juego de pies, encajó perfectamente en la filosofía azulgrana.

2. Jules Koundé

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Aunque su posición natural es de central, Koundé se ha consolidado como una solución fiable en el lateral derecho. Su potencia física, capacidad defensiva y cada vez más solvente participación en ataque lo hacen imprescindible en la zaga de Flick.

3. Pau Cubarsí

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

La gran perla defensiva de la cantera. A su edad, ya ha demostrado madurez táctica, salida limpia de balón y una serenidad impropia de su edad. Es uno de los pilares del equipo de Hansi Flick.

4. Gerard Martín

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El defensa español de 24 años de edad ofrece gran equilibrio en la zona baja del equipo catalán, presionando con fuerza cuando la jugada así lo requiere y siendo meticuloso en diversos momentos.

5. Alejandro Balde

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Balde es la flecha ofensiva por la banda izquierda. Su velocidad, desborde y regreso defensivo lo consolidan como uno de los mejores laterales jóvenes del mundo.

6. Frenkie De Jong

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El eje del centro del campo. De Jong es el encargado de marcar el ritmo del equipo, conectar defensa con ataque y controlar la posesión. Su calidad y capacidad para romper líneas siguen siendo fundamentales.

7. Pedri

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

A pesar de las lesiones, Pedri sigue siendo el cerebro creativo del Barça. Capaz de manejar los tiempos, encontrar espacios imposibles y dar el último pase, es esencial para el fútbol de posesión de Flick.

8. Raphinha

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Ha respondido con goles y trabajo. Raphinha es importante por su capacidad de desborde, presión alta y pegada desde fuera del área. Su entendimiento con Lamine Yamal intimida a los rivales.

9. Marcus Rashford

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Ha demostrado estar a la altura en el desafío de llegar a un club como el FC Barcelona, donde apuntaba a relanzar su carrera. Ahora, con un gran presente, sigue aportándole al equipo de Hansi Flick todo su fútbol.

10. Lamine Yamal

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La joya de la cantera y ya una realidad en el primer equipo. Lamine es desequilibrio puro, visión de juego y atrevimiento. Jugando a desde la derecha, ofrece una variante letal para encarar hacia dentro y asistir o definir.

11. Julián Álvarez

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El delantero argentino es uno de los candidatos que tiene el FC Barcelona en su agenda como posible sustituto de Robert Lewandowski. Julián dio un buen rendimiento en el City y además ya conoce LaLiga. Se espera que sea uno de los grandes 9 de la próxima década.

Cómo se vería la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde

Centrocampistas: Frenkie de Jong, Pedri

Volantes ofensivos: Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal

Delantero: Julián Álvarez

