Así terminaría el Grupo A del Mundial 2026 tras los resultados de la primera fecha según la Inteligencia Artificial

Tras los triunfos de México sobre Sudáfrica por 2-0 y de Corea del Sur frente a la República Checa por 2-1 en la primera jornada, el Grupo A del Mundial 2026 ya se prepara para la segunda jornada.



A partir del rendimiento mostrado por cada selección, el momento de sus planteles y las probabilidades estimadas por la Inteligencia Artificial de Chat GPT, ya es posible proyectar cómo podría finalizar la zona una vez completadas las tres fechas.

Según esta simulación, México aprovecharía su condición de local y terminaría liderando el grupo, mientras que Corea del Sur se quedaría con el segundo puesto y el otro boleto directo a los dieciseisavos de final. República Checa pelearía hasta la última jornada por la clasificación, pero terminaría quedando por detrás de los asiáticos. Sudáfrica, en cambio, tendría mayores dificultades para sumar puntos y cerraría la fase de grupos en el último lugar.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Predicción de la tabla final del Grupo A según el Chat GPT

México – 7 puntos Corea del Sur – 6 puntos República Checa – 4 puntos Sudáfrica – 0 puntos

En este escenario, México empataría con Corea del Sur en la segunda fecha y derrotaría a la República Checa en el cierre de la fase de grupos. Los surcoreanos, por su parte, caerían ante los mexicanos pero se recuperarían con una victoria frente a Sudáfrica.



Los europeos lograrían sumar un triunfo contra los africanos, aunque no le alcanzaría para terminar entre los dos primeros.

La predicción coloca a México como favorito para quedarse con el Grupo A gracias a la ventaja de jugar en casa y al buen nivel mostrado en su debut. Corea del Sur aparece como el principal candidato a acompañarlo en la clasificación, mientras que República Checa necesitaría dar la sorpresa en alguno de los partidos restantes para alterar el pronóstico de la Inteligencia Artificial.

Segunda fecha

Los segundos partidos del grupo A se jugarán a partir de este miércoles 17. En el último turno del día, la República Checa jugará ante Sudáfrica mientras que un día después será el turno de una nueva presentación de México, esta vez ante Corea del Sur.