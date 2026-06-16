Así terminaría el Grupo D del Mundial 2026 tras los resultados de la 1era fecha según la Inteligencia Artificial

La primera fecha del Grupo D dejó una sorpresa a medias y una confirmación. Estados Unidos sorprendió a todos y goleó 4-1 a Paraguay en uno de los resultados más contundentes del inicio del Mundial 2026 por el excelente juego que mostraron los locales.



Por su parte, Australia superó por 2-0 a Turquía (también de forma sorpresiva) para acomodarse rápidamente en la pelea por la clasificación.

Tomando estos, la Inteligencia Artificial del Chat GPT proyecta que Estados Unidos mantendrá su condición de favorito para quedarse con el primer puesto del grupo. El conjunto norteamericano cuenta con la ventaja de jugar como anfitrión y además mostró un nivel ofensivo muy superior al de sus rivales durante su estreno en la competición.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Australia aparece como el principal candidato para acompañar a los estadounidenses en la fase eliminatoria. El triunfo frente a Turquía le permitió tomar una ventaja importante en la lucha por el segundo lugar, mientras que Paraguay y Turquía quedarían obligados a sumar en las próximas jornadas para mantener opciones reales de clasificación.

Predicción de la tabla final del Grupo D

Estados Unidos – 9 puntos Australia – 6 puntos Paraguay – 3 puntos Turquía – 0 puntos

Según esta proyección, Estados Unidos derrotaría tanto a Australia como a Turquía para cerrar una fase de grupos perfecta. Australia, por su parte, perdería frente a los anfitriones pero lograría imponerse a Paraguay en la última fecha para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Paraguay tendría opciones hasta la jornada final gracias a una victoria sobre Turquía, aunque no le alcanzaría para superar a los australianos. El conjunto turco, en cambio, terminaría último tras encadenar tres derrotas consecutivas en un grupo que se presenta como uno de los más exigentes de la primera fase.

Si este pronóstico se cumple, Estados Unidos avanzaría como líder del Grupo D y confirmaría su candidatura para realizar una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo, mientras que Australia volvería a meterse entre las selecciones clasificadas a la fase eliminatoria.

La segunda fecha del Grupo D

El viernes 19, los locales abrirán la segunda jornada del Grupo D cuando se enfrente a Australia. Un día más tarde, Turquía y Paraguay disputarán un duelo de necesitados.