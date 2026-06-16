Así terminaría el Grupo H del Mundial 2026 tras los resultados de la 1era fecha según la Inteligencia Artificial

En lo que llevamos del Mundial 2026, el Grupo H ha sido el más sorpresivo, por mucho. Repasemos: España, una de las selecciones favoritas para avanzar como líder de la zona, no pudo pasar del empate sin goles frente a Cabo Verde en su debut.



En el otro encuentro, Uruguay y Arabia Saudita igualaron 1-1 en un partido muy equilibrado, por lo que los cuatro equipos terminaron la primera jornada con un punto.

Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Según la Inteligencia Artificial del Chat GPT, España logrará recuperarse en las dos fechas restantes para quedarse con el primer lugar del grupo. La Roja sigue siendo la selección con más recursos y profundidad de plantilla, por lo que continúa apareciendo como la principal candidata para liderar la zona.

La lucha por el segundo puesto se presenta mucho más abierta. Sin embargo, la simulación favorece a Uruguay, que tendría suficiente jerarquía para imponerse en los encuentros decisivos y avanzar a la fase eliminatoria. Arabia Saudita y Cabo Verde, pese a haber sumado en el debut, quedarían ligeramente por detrás en la pelea por la clasificación.

Así terminaría el Grupo A del Mundial 2026 tras los resultados de la 1era fecha según la Inteligencia Artificial



España – 7 puntos Uruguay – 5 puntos Arabia Saudita – 3 puntos Cabo Verde – 1 punto

Según esta proyección, España derrotaría tanto a Arabia Saudita como a Uruguay para cerrar la fase de grupos con siete unidades. Uruguay, por su parte, vencería a Cabo Verde y rescataría un empate frente a España, resultado que le permitiría quedarse con el segundo lugar de la clasificación.

Arabia Saudita tendría opciones de avanzar hasta la última fecha gracias al punto obtenido frente a Uruguay y a una eventual victoria sobre Cabo Verde, aunque terminaría quedando por detrás de los sudamericanos. Cabo Verde, que sorprendió al frenar a España en el debut, no lograría sostener ese rendimiento en las jornadas siguientes.

Si el pronóstico se cumple, España y Uruguay avanzarían a los dieciseisavos de final como los representantes del Grupo H. La selección española lo haría como líder de la zona, mientras que la Celeste obtendría el segundo boleto tras una dura pelea con Arabia Saudita.