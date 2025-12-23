Así va la carrera por la Bota de Oro de la Premier League: máximos goleadores y clasificación

Cuando comenzó la temporada 2025-26 de la Premier League había grandes expectativas de ver una lucha cerrada por la Bota de Oro. En los pronósticos no se dejaba de lado las dos victorias consecutivas de Erling Haaland, y como Mohamed Salah volvió a la cima de la tabla de goleadores de la competición en la temporada pasada, se creyó que ambos estarían a la cabeza de los favoritos.

Pero las cosas no han resultado como los analistas esperaban en esta ocasión. El premio se le entrega al máximo goleador de cada temporada de la Premier League desde su inauguración en 1992 y el egipcio, que está en medio de una polémica con el Liverpool, no está entre los aspirantes.

Si bien hay atacantes de primer nivel mostrando su talento en Inglaterra, la verdad es que uno de los grandes jugadores del momento, Haaland, amenaza con volver a llevarse la distinción.

Más que eso, el noruego del Manchester City apunta a quedarse con el monopolio del premio al mejor goleador, del que se ha adueñado de forma consistente desde que llegó a Inglaterra procedente del Borussia Dortmund en 2022. Haaland rompió el récord de goles de la Premier League en una temporada en su primer año y, aunque perdió el premio con Salah el año pasado, su rendimiento demuestra que está decidido a recuperar el preciado galardón individual.

Este es un vistazo a la carrera por la Bota de Oro de la Premier League 2025-26, de acuerdo con el análisis de James Cormack, de Sports Ilustrated.

11. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Jean-Philippe Mateta ha marcado 7 goles con el Crystal Palace | FRANCK FIFE/GettyImages

Partidos jugados: 17

Goles: 7



El buen desempeño de Jean Philippe-Mateta en el equipo del sur de Londres le valió recibir la tan esperada convocatoria con la selección francesa a los 28 años de edad.



A Mateta lo mencionan como un “Barclaysman” a pesar de que llegó demasiado tarde para ser considerado oficialmente como tal (se llama así a jugadores de la Premier League entre 2004 y 2016, la era en la que Barclays patrocinó la liga). El francés se unió al Crystal Palace en 221 proveniente de la Bundelsiga, tuvo una excelente temporada goleadora en la 2024-25 y marcó su segundo hat-trick en la Premier League durante el dramático empate 3-3 del Crystal Palace contra el Bournemouth en octubre pasado.

10. Richarlison (Tottenham Hotspur)

Richarlison ha sido un proveedor constante | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Partidos jugados: 17

Goles: 7



Richarlison está lejos de estar a la altura de las grandes estrellas brasileñas que han brillado en Europa y después de hacer carrera por un tiempo en la Premier League queda claro que nunca será un delantero de 25 goles por temporada, pero ha sido eficaz. El delantero del Tottenham Hotspur ha sido una presencia constante frente a las porterías durante la presente campaña y se ha convertido en una amenaza para la defensa de sus rivales en cada duelo.



A pesar de no ser siempre un jugador de la plantilla titular, el brasileño ha marcado siete goles, una cuenta que incluye algunos tantos de gran impacto. Ahora mismo esstá aprovechando al máximo la baja por lesión de Dominic Solanke.

9. Morgan Rogers (Aston Villa)

Morgan Rogers está en una forma excepcional | Aston Villa/GettyImages

Partidos Jugados: 17

Goles: 7



Morgan Rogers está jugando a un nivel excepcional, y demuestra que va en serio en su objetivo de conseguir un lugar en la selección de Thomas Tuchel para el Mundial 2026, pero no sólo quiere el boleto sino también la titularidad. Considerando su estado de forma actual, sólo hay elogios para el astro del Aston Villa y su capacidad de ocupar el puesto de número 10 de Inglaterra.



Rogers ha conseguido tres dobletes en sus seis partidos anteriores de la Premier League, una producción goleadora que ha sido crucial para la que el Aston Villa se asome como un sorprendente aspirante al título, con su estrella liderando la ofensiva gracias a unas impresionantes actuaciones en solitario.

8. Danny Welbeck (Brighton & Hove Albion)

¿Podrá Welbeck estar con Inglaterra en el Mundial? | John Walton - PA Images/GettyImages

Partidos jugados: 16

Goles: 7



El veterano delantero británico de 35 años de edad nunca había anotado más de 10 goles en una temporada de la Premier League hasta que llegó a dirigirlo el entrenador alemán Fabian Hürzeler.



Tras marcar la decena de tantos en liga con el Brighton & Hove Albion la campaña pasada, Welbeck parece incluso estar en condiciones de superar esa cifra durante la temporada 2025-26. Incluso, se empiezan a escuchar rumores de que su buen desempeño y la consistencia que ha mostrado le pueden llevar de regreso a la selección inglesa. Su última aparición con el combinado nacional fue en 2018.

7. Phil Foden (Manchester City)

Foden ha vuelto a su mejor nivel con el Manchester City | James Gill - Danehouse/GettyImages

Partidos Jugados: 15

Goles: 7



El mediapunta del Manchester City parece haber empezado a sacar provecho de la compañía de Erling Haaland. El jugador de 25 años de edad pasó casi inadvertido durante la decepcionante temporada 2024-25 de los Cityzens, pero ahora Foden luce como un hombre que tiene una misión clara para esta campaña.



El internacional inglés parece apuntar al Mundial de 2026 y quiere convertirse en una figura clave para su selección, pero antes está demostrándole a quien quiera verlo (incluyendo al seleccionador Tuchel) que está de vuelta a su mejor nivel. Foden vuelve a marcar goles, y está impresionando a todos en la Premier League.

6. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)

Dominic Calvert-Lewin ha sido crucial para el Leeds United | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Partidos jugados: 15

Goles: 7



El historial de lesiones de Dominic Calvert-Lewin planteó algunas dudas y minimizó las expectativas que se tejieron sobre él a su llegada al Leeds United en el verano como agente libre, después de jugar para el Everton. Sin embargo, el inglés de 28 años de edad se ha encargado de callar de forma rotunda todos esos comentarios en su tiempo en Yorkshire.



El delantero ha marcado seis goles en sus últimos cinco partidos de la Premier League y anotó contra equipos como el Manchester City, el Chelsea y el Liverpool, y está en medio de una racha positiva que le ha permitido revitalizar una carrera que venía en declive.

5. Nick Woltemade (Newcastle United)

Nick Woltemade ha tenido un comienzo fulgurante en el Newcastle | Visionhaus/GettyImages

Partidos Jugados: 14

Goles: 7



No parecía sencillo el rol que le esperaba a Nick Woltemade, llamado a ser el sustituto del sueco Alexander Isak en el ataque del Newcastle. Se creyó que eso supondría lidiar con una gran presión, pero el jugador alemán de 23 años de edad ha superado todas las expectativas y pronósticos. De hecho, ha tenido un inicio goleador excepcional en Tyneside y parece destinado a terminar su temporada de debut en la Premier League con un buen botín.



De acuerdo con los analistas, el físico imponente del delantero alemán es la característica que lo hace difícil de superar, pero también es verdad que Woltemade presume de tener una gran calidad técnica a pesar de su juventud. Ciertamente, este fue otro fichaje astuto del Newcastle.

4. Hugo Ekitiké (Liverpool)

Hugo Ekitiké ha sido la mayor amenaza ofensiva del Liverpool | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Partidos Jugados: 16

Goles: 8



Es bien sabido que la defensa del título del Liverpool no ha sido un camino de rosas por varias razones. El equipo apenas empieza a enderezar el rumbo tras un cambio táctico de su entrenador Arne Slot, logrado a expensas de Mohamed Salah y la subsecuente polémica.



Los fichajes que hizo el Liverpool este verano han estado entre las cosas que más han decepcionado a analistas del fútbol y seguidores del club. Pero uno de ellos se escapa a los señalamientos: el francés Hugo Ekitiké, que ha sobresalido por su energía contagiosa, velocidad vertiginosa y precisión en la definición. Todo eso le ha ganado el cariño de la afición de Anfield, que necesita desesperadamente un héroe ante la inconsistencia de Virgil Van Dijk y lso problemas de Salah.



Hay buenas razones para pensar que Ekitiké aumentará de forma considerable su cuenta de goles antes del final de la temporada.

3. Antoine Semenyo (Bournemouth)

Antoine Semenyo está en buena forma esta temporada | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Partidos jugados: 16

Goles: 8



No es casualidad que el nombre de Antoine Semenyo esté en medio de rumores que lo vinculan con grandes equipos de Europa. El jugador nacido hace 25 años fue imparable en las primeras semanas de la temporada y aunque ha bajado un poco su ritmo, el haber marcado en sus dos últimos partidos parece devolverle la confianza.



El internacional ghanés es un potente y versátil extremo que se convierte en una amenaza en el último tercio del campo. Hay mucha expectativa por ver si jugará en el Bournemouth o en otro club de la Premier League durante la segunda mitad de la temporada o se marchará al fútbol español.

2. Igor Thiago (Brentford)

El brasileño Thiago está mejorando después de una temporada de debut afectada por lesiones | David Horton - CameraSport/GettyImages

Partidos Jugados: 17

Goles: 11



Tan sorprendente como el hecho de que Mohamed Salah u otras estrellas no estén al acecho de Haaland para la Bota de Oro, resulta ver el nombre de Igor Thiago como el segundo mejor goleador de la Premier League. Después de una temporada de debut plagada de lesiones, el Brentford finalmente está cosechando los frutos del trabajo del atacante brasileño.



Thiago, de 24 años de edad, fue fichado como sustituto de Ivan Toney, y aunque sus características son muy distintas a las de su antecesor en el oeste de Londres, ha resultado un excelente cazador de goles, un jugador con un don para estar en el lugar adecuado en el momento oportuno.



Sin embargo, el delantero centro de los Bees lleva cuatro partidos sin marcar, lo que le ha hecho perder terreno en la carrera por la Bota de Oro.

1. Erling Haaland (Manchester City)

Erling Haaland es imparable | Visionhaus/GettyImages

Partidos Jugados: 17

Goles: 19



El delantero noruego ha tenido otro increíble comienzo de temporada en la Premier League para el Manchester City, y nada parece impedir que pueda llevarse a casa su tercera Bota de Oro.



Al menos en las primeras semanas el club que dirige Pep Guardiola dependió completamente de su capacidad goleadora y su infalibilidad. Y aunque los últimos partidos sugieren que están redescubriendo un dominio colectivo, Haaland sigue siendo la pieza que mueve el engranaje de los Cityzens.



El artillero noruego de 25 años de edad sigue anotando goles a un ritmo impresionante, dejando atrás récords históricos para la liga y marcas de estrellas como Cristiano Ronaldo mientras trata de impulsar al Machester City hacia la gloria de la Premier League.

