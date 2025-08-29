¿Aspira el América al fichaje de Palavecino sobre el cierre del mercado?

Si bien el período de registros de movimientos entre clubes de la Liga MX ha cerrado en su tiempo natural, al menos para jugadores extranjeros. Todavía queda un período de tiempo adicional para que los clubes del país pueda registrar movimientos extemporáneos siempre y cuando entren dentro de las justificaciones oportunas.

Esto bien podría ser aprovechado por el América. Los de la capital del país no están del todo conformes con su plantel y esperan poder sumar al menos una pieza más. El deseo es llevar a alguien para el centro del campo y el nombre que está sobre la mesa es el de Agustín Palavecino.

¿SE ARMA O NO SE PUEDE? 🦅😱💥



América lanza última oferta por Agustín Palavecino a pocos días que se termine el mercado del Apertura 2025 y han puesto sobre la mesa a Víctor Dávila , informa Diario Universal.



➡️ Establecen que América pondría la carta de Víctor Dávila además… pic.twitter.com/REn5tziqTC — Futbol Total (@futboltotal) August 29, 2025

El futbolista del Necaxa es muy del gusto tanto del cuerpo técnico de André Jardine como de la directiva de Santiago Baños. Sin embargo y más allá de que han mostrado interés en su compra, hasta el día de hoy el Necaxa ha puesto el cerrojo a su salida por deseo de Fernando Gago.

Necaxa v Atlanta United - Leagues Cup Phase One | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Siendo el caso, los de la capital del país trazan una fórmula opcional con el fin de liberar el traspaso del jugador. América ofrecerá los derechos de Víctor Dávila, quien ya tuvo un pasado brillante con el Necaxa, además de un cifra de casi 4 millones de dólares para conseguirla carta del argentino.

El mercado está en su etapa final y ambos equipos no pueden perder más tiempo. En todo caso, es el Necaxa el dueño de la decisión y quien dará una respuesta final al América, ya sea o no la esperada.

