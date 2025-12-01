Athletic Club vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Athletic Club y el Real Madrid se verán las caras este miércoles 3 de diciembre en el Estadio San Mamés, esto como parte de la 19ª fecha de LaLiga. El partido ha sido adelantado debido a la participación de estas dos escuadras en la Supercopa de España que se llevará a cabo a inicios del próximo año.

Los duelos entre estos equipos suelen ser choques de poder a poder y de un alto nivel futbolístico, es por eso que en los últimos cinco encuentros enfrentamientos se han marcado apenas ocho tantos entre ambos equipos, siendo el marcador más abultado un dos por cero en marzo del 2024 y uno más en agosto del 2023.

San Mamés suele ser un territorio por demás hostil para la oncena merengue y para muestra está el resultado del pasado 4 de diciembre en donde con goles de Alex Berenguer y Gorka Guruzeta para la localía y un tanto de Jude Bellingham para la visita, los rojiblancos le arrebataron tres puntos a los de blanco.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs Real Madrid?

Ciudad: Bilbao, España

Fecha: miércoles 3 de diciembre

Horario: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

Estadio: San Mamés

¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs Real Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN Select y fuboTV México Sky Sports Sky+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Athletic Club

Rival Resultado Competición Levante 0-2 V LaLiga Slavia Praga 0-0 E Champions League Barcelona 4-0 D LaLiga Real Oviedo 1-0 V LaLiga Newcastle 2-0 D Champions League

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Girona 1-1 E LaLiga Olympiacos 3-4 V Champions League Elche 2-2 E LaLiga Rayo Vallecano 0-0 E LaLiga Liverpool 1-0 D Champions League

Últimas noticias del Athletic Club

Nico Williams habló abiertamente sobre su decisión de no fichar por el FC Barcelona el pasado verano. “Athletic y Bilbao lo son todo para mí”, aseguró, dejando claro que su vínculo con el club va mucho más allá del plano deportivo.

🚨 Nico Williams on his decision to stay at Bilbao despite Barça bid: “Athletic and Bilbao are everything to me”.



“Here I have grown as a person and as a player. Representing this club and this city has made me understand the value of work, humility and family”, told GQ. pic.twitter.com/XAHSbWmcpG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2025

Últimas noticias del Real Madrid

En las últimas horas ha comenzado a sonar el rumor del posible regreso de Sergio Ramos a la escuadra merengue y es que todo apunta que al finalizar la campaña con los Rayados del Monterrey, este regresaría a España y su destino podría Madrid en donde terminaría su carrera como futbolista profesional.

Los blancos llegan a San Mamés tras haber cedido el liderato de LaLiga y con tres bajas: Carvajal, Huijsen y Alaba.

Posibles alineaciones

Athletic Club

Portero: Unai Simón

Defensas: Iñigo Lekue, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche

Centrocampistas: Robert Navarro, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Nico Williams

Delanteros: Alex Berenguer, Gorka Guruzeta

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander Arnold, Marco Asencio, Éder Militão, Álvaro Carreras

Centrocampistas: Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham

Delanteros: Vinícius, Kylian Mbappé

Pronóstico SI

El futbol que está mostrando el Real Madrid va en franca escalada, mientras que lo que se ha visto del Athletic Club ha sido un sube y baja de emociones en donde no han encontrado un rumbo fijo y contra un equipo como el merengue, dichas inconsistencias podrían perjudicarles.

Athletic Club 0-2 Real Madrid

