Athletic Club vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Athletic Club y el Real Madrid se verán las caras este miércoles 3 de diciembre en el Estadio San Mamés, esto como parte de la 19ª fecha de LaLiga. El partido ha sido adelantado debido a la participación de estas dos escuadras en la Supercopa de España que se llevará a cabo a inicios del próximo año.
Los duelos entre estos equipos suelen ser choques de poder a poder y de un alto nivel futbolístico, es por eso que en los últimos cinco encuentros enfrentamientos se han marcado apenas ocho tantos entre ambos equipos, siendo el marcador más abultado un dos por cero en marzo del 2024 y uno más en agosto del 2023.
San Mamés suele ser un territorio por demás hostil para la oncena merengue y para muestra está el resultado del pasado 4 de diciembre en donde con goles de Alex Berenguer y Gorka Guruzeta para la localía y un tanto de Jude Bellingham para la visita, los rojiblancos le arrebataron tres puntos a los de blanco.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs Real Madrid?
Ciudad: Bilbao, España
Fecha: miércoles 3 de diciembre
Horario: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)
Estadio: San Mamés
¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN Select y fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Athletic Club
Rival
Resultado
Competición
Levante
0-2 V
LaLiga
Slavia Praga
0-0 E
Champions League
Barcelona
4-0 D
LaLiga
Real Oviedo
1-0 V
LaLiga
Newcastle
2-0 D
Champions League
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Girona
1-1 E
LaLiga
Olympiacos
3-4 V
Champions League
Elche
2-2 E
LaLiga
Rayo Vallecano
0-0 E
LaLiga
Liverpool
1-0 D
Champions League
Últimas noticias del Athletic Club
Nico Williams habló abiertamente sobre su decisión de no fichar por el FC Barcelona el pasado verano. “Athletic y Bilbao lo son todo para mí”, aseguró, dejando claro que su vínculo con el club va mucho más allá del plano deportivo.
Últimas noticias del Real Madrid
En las últimas horas ha comenzado a sonar el rumor del posible regreso de Sergio Ramos a la escuadra merengue y es que todo apunta que al finalizar la campaña con los Rayados del Monterrey, este regresaría a España y su destino podría Madrid en donde terminaría su carrera como futbolista profesional.
Los blancos llegan a San Mamés tras haber cedido el liderato de LaLiga y con tres bajas: Carvajal, Huijsen y Alaba.
Posibles alineaciones
Athletic Club
Portero: Unai Simón
Defensas: Iñigo Lekue, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche
Centrocampistas: Robert Navarro, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Nico Williams
Delanteros: Alex Berenguer, Gorka Guruzeta
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Trent Alexander Arnold, Marco Asencio, Éder Militão, Álvaro Carreras
Centrocampistas: Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham
Delanteros: Vinícius, Kylian Mbappé
Pronóstico SI
El futbol que está mostrando el Real Madrid va en franca escalada, mientras que lo que se ha visto del Athletic Club ha sido un sube y baja de emociones en donde no han encontrado un rumbo fijo y contra un equipo como el merengue, dichas inconsistencias podrían perjudicarles.
Athletic Club 0-2 Real Madrid
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.