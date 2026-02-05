Atlas busca un delantero en la Liga MX tras la salida de Djuka

La directiva del Atlas se mueve contrarreloj en el mercado de fichajes luego de concretarse la salida de Uros Durdevic rumbo a Monterrey. Con el cierre de registros cada vez más cerca, los rojinegros tienen claro que deben reforzar el ataque y que la solución apunta al mercado interno.

La prioridad de la cúpula tapatía es encontrar un delantero que conozca la Liga MX, se adapte de inmediato y pueda asumir responsabilidad goleadora. En ese escenario, la búsqueda se ha reducido a opciones específicas, con nombres que ya militan en clubes grandes del futbol mexicano.

¿Y QUIÉN VA A LLEGAR? 👀🔴⚫️



Tras la salida de Djuka a Rayados, la directiva de los Zorros debe moverse rápido ya con el tiempo encima y el cierre de mercado en solo días. Todavía hay algunos peces gordos en el futbol de estufa:



⚽️ Héctor Huerta de ESPN adelantó que Atlas… pic.twitter.com/9sBW7OCxwZ — Futbol Total (@futboltotal) February 5, 2026

Hoy, sobre la mesa aparecen dos candidatos principales. El primero es Nicolás Ibáñez, atacante de Tigres que no entra en los planes deportivos del conjunto regiomontano. El argentino cuenta con experiencia, recorrido y goles en el futbol mexicano, factores que seducen al cuerpo técnico del Atlas.

No obstante, la operación con Ibáñez luce compleja desde el plano económico. Su salario es elevado y representa el principal obstáculo para que los Zorros puedan avanzar en la negociación. La directiva analiza si existe margen para una reducción salarial o algún esquema compartido.

La segunda alternativa es Rodrigo Aguirre, delantero uruguayo que pertenece al América. El charrúa es un perfil que agrada por potencia, movilidad y capacidad para competir en el área, características que Atlas considera necesarias tras la salida de Durdevic.

FBL-MEX-TIJUANA-AMERICA | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

Sin embargo, el caso de Aguirre presenta una dificultad distinta. El atacante se encuentra actualmente negociando su salida del América con destino a Tigres, lo que coloca al Atlas en una posición secundaria dentro de la carrera por su fichaje, dependiendo de cómo evolucionen esas conversaciones.

Desde el entorno rojinegro saben que no será sencillo cerrar a ninguno de los dos. En ambos casos, las trabas no pasan por lo deportivo, sino por el contexto contractual y las negociaciones paralelas que sostienen los jugadores con otros clubes del país.

Mientras tanto, Diego Cocca y su cuerpo técnico trabajan con lo que tienen, conscientes de que hoy la única referencia ofensiva clara es Rodrigo Aguirre, apodado “El Mudo”, situación que obliga al club a acelerar decisiones si no quiere quedar corto en ataque.

Con el tiempo en contra y el margen de maniobra reducido, Atlas deberá definir pronto si hace un esfuerzo económico por Ibáñez o si espera un giro inesperado en el futuro de Aguirre. La urgencia es clara: los Zorros necesitan un delantero ya.