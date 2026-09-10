Atlas cierra el fichaje más grande de su historia

Atlas ha iniciado una nueva y ambiciosa era. El conjunto rojinegra fue comprado semanas atrás por Grupo PRODI y conjunto empresarial que vio en el cuadro de Jalisco una institución con potencial para ser un constante competidor por todo dentro y fuera de la Liga MX.

La apuesta fue tal que el club este verano ha realizado la mayor inversión en su historia dentro de los mercados de fichajes. El equipo ya de por sí tiene un plantel amplio y competitivo, sin embargo, la gerencia pega un golpe final realizando la firma más grande de su historia, misma que nadie veía venir.

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Atlas rompe el mercado y ficha a Elías Montiel del Pachuca.



💥 César Merlo informa que la compra es por el 80% del pase a cambio de 12 MILLONES de dólares; firma por 4 años.



⭐️ El fichaje más caro en toda LA HISTORIA del Atlas. pic.twitter.com/OVuOUdfu5e — Futbol Total (@futboltotal) September 10, 2026

En el día final de traspasos internos entre clubes de la Liga MX, el Atlas ha firmado a Elías Montiel. El cuadro rojinegro llegó a un acuerdo histórico con Pachuca cuando nadie lo veía venir. Los de Jalisco ponen 12 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta del jugador, convirtiendo de esta forma al talentoso mediocampista nacional en su fichaje más valioso de todos los tiempos.

Montiel por su parte también aceptó el cambio. El mexicano firma a razón de cuatro años fijos de contrato más uno opcional con el club tapatío. De forma natural, Elías gozará de una mejora de sueldo significativa además que, se une a uno de los mejores proyectos deportivos de la Liga MX.

Atletico San Luis v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Elías tenía deseos de cambio. La realidad es que su ciclo en el Pachuca se notaba desgastado. En más de una ocasión su fuga a Europa se vio frustrada, por lo que el juvenil ha optado por iniciar de cero en un nuevo equipo en la Liga MX.

Atlas por su parte manda un claro y contundente al fútbol mexicano: la nueva era de la institución ha iniciado. Este será un ciclo en donde el club tiene la meta de ser un protagonista de la Liga MX, dejando de lado su rol de eterno secundario.

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