Atlas vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Previo al arranque de la Leagues Cup 2026, se disputará la tercera fecha del campeonato mexicano de Primera División entre el Atlas FC y el Club de Fútbol Monterrey desde tierras tapatías.

El cuadro local recibe a los de la Sultana de Norte de manera invicta con dos de dos triunfos; mientras que, los regiomonatanos llegan tras un descalabro frente a los Rayos en Aguascalientes, pero esperan tener un mejor desempeño ya con sus refuerzos mejor adaptados.

De esa manera, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso que será clave en los enfrentamientos antes del parón por el torneo binacional.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro rojinegro se mantiene invicto luego de dos juegos en el presente torneo y se medirá ante un rival poderoso en casa, la Pandilla de Matías Almeyda espera recuperarse la senda del triunfo y dar un golpe de autoridad en calidad de visitantes antes de iniciar la actividad en la Leagues Cup 2026.

No obstante, creemos que este duelo puede terminar en una igualdad y repartan puntos, ambos se han reforzado de buena manera y contrataron a dos entrenadores argentinos muy buenos, por lo que en este juego parece que será parejo a pesar de que los Rayados han tenido una hegemonía reciente.

Atlas 1-1 Monterrey

¿A qué hora se juega el Atlas vs Monterrey?

Ciudad : Guadalajara

: Guadalajara Estadio : Jalisco

: Jalisco Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

La sede será el Estadio Jalisco | ULISES RUIZ/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlas y Monterrey (últimos cinco partidos)

Atlas: 0

0 Empate : 2

: 2 Monterrey: 3

Último partido entre ambos: 11/04/26 - Atlas 0-0 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Atlas Monterrey Santos 0-1 Atlas 26/07/26 Necaxa 2-1 Monterrey 26/07/26 León 2-3 Atlas 17/07/26 Monterrey 3-2 Santos 18/07/26 Cruz Azul 1-0 Atlas 09/05/26 Monterrey 3-0 Santos 26/04/26 Atlas 2-3 Cruz Azul 02/05/26 Monterrey 2-1 Puebla 21/04/26 América 0-1 Atlas 25/04/26 Monterrey 1-3 Pachuca 18/04/26

¿Cómo ver el Atlas vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App México Canal 5 y TUDN

Últimas noticias de Atlas

"Estoy muy contento. Es un un proyecto que me hizo aceptar la oferta. Estoy muy contento de estar aquí. Con muchas ganas de de jugar, de ser feliz y de jugar con una sonrisa que me hace falta hace muchos años”, Tiago Gouveia, nuevo jugador del Atlas.



📹 Alberto Ávalos pic.twitter.com/rOZVTdl56o — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 27, 2026

El futbolista portugués Tiago Gouveia de 25 años, se encuentra en Guadalajara para concretar su incorporación al Atlas, donde firmará su contrato y comenzará una nueva etapa en su carrera profesional dentro del futbol mexicano.

El arribo del jugador europeo ha despertado un notable interés entre la afición rojinegra, que ve en su fichaje una pieza clave dentro del proyecto deportivo del club. Es un extremo derecho que también puede desempeñarse por el sector izquierdo.

Alineación de Atlas (4-4-2): Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Milton Valenzuela; Duk, Rodrigo Schlegel, Sergio Hernández, Ryan Mmaee; Armando González y Aldo Rocha.

Últimas noticias de Monterrey

Mucho éxito en los nuevos retos que afrontarás, @MeleSantiago25.👏🏼



Te deseamos todo lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha.🙌🏼 pic.twitter.com/wKge3rjzyv — Rayados (@Rayados) July 28, 2026

El Club de Futbol Monterrey informa que el portero Santiago Mele pasa al Independiente de Argentina en una transferencia temporal.

Santiago llegó a la institución para el Torneo Apertura 2025, y desde entonces disputó 20 partidos con los Rayados, 17 de la Liga MX y tres de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cardenas; Ricardo Chávez, Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Óliver Torres; Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos; Diego Rossi.

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