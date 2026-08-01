No está nada dicho todavía... ¿o sí? La posibilidad de ver a Thiago Almada con la camiseta de River pareciera estar más cerca que nunca luego de un cambio importante en la negociación. El campeón del mundo prioriza regresar a Argentina por encima de la propuesta del Flamengo y la dirigencia del Millonario ya profundizó las conversaciones con el Atlético de Madrid para intentar cerrar una de las incorporaciones más importantes del mercado argentino.

River dejó atrás la etapa de los sondeos y avanzó en las conversaciones con el Colchonero y el entorno del futbolista. Según el periodista César Luis Merlo, el club español pretende recuperar la inversión de 20 millones de euros realizada por Almada y, además, existe una buena relación entre las instituciones, punto que alimenta el optimismo en Núñez.

La dirigencia millonaria ya presentó una propuesta cercana a los 20 millones de dólares por el 50% de la ficha y trabaja también en una mejora del contrato ofrecido al ex Vélez, con la intención de acercarse a las condiciones económicas que recibe en Europa.

El interés por Almada no surgió ahora. Antes y durante el Mundial ya existían conversaciones entre River y el Atleti, aunque la resolución quedó ligada a la decisión del propio jugador. En ese entonces la continuidad en Europa aparecía como la prioridad del mediocampista, pero esa alternativa perdió fuerza al no aparecer una oferta que cumpliera con sus expectativas.

🚨Después de los sondeos de hace algunas semanas, River ya profundizó negociaciones directamente con Atlético Madrid y Thiago Almada para lograr su fichaje.

*⃣En principio, el club español pretende recuperar la inversión de €20 millones, pero hay buen diálogo de club a club. El… pic.twitter.com/7U0fnxp18x — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 1, 2026

En Buenos Aires también entienden que el aspecto sentimental puede jugar un papel importante. La presencia de futbolistas como Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña son un atractivo adicional para el jugador.

CA Osasuna v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

River, además, dispone de una herramienta reglamentaria que le da la posibilidad de incorporar futbolistas. Aunque el mercado local cerró, el club podrá utilizar un cupo extra por cada venta o cesión al exterior realizada después del cierre, con plazo hasta el 2 de septiembre. Esa situación es la que le permite insistir con las negociaciones por Almada sin necesidad de apurar una definición inmediata.

La dirigencia también quiere liberar espacio en el plantel con salidas. Entre los futbolistas mencionados para una posible transferencia aparecen Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño. La operación de Lencina al Burgos figura entre las opciones mejor encaminadas.