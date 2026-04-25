Atlético de Madrid vs Athletic: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid recibe este sábado 25 de abril al Athletic Bilbao en el Riyadh Air Metropolitano por la fecha 32 de La Liga. Los colchoneros vienen de caer ante Elche y de perder la final de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad, por lo que necesitan un triunfo para llegar de la mejor forma a la ida de las semifinales de la Champions League.

El equipo dirigido por Diego Simeone se encuentra en la cuarta posición de tabla de posiciones, ocupando la última plaza que clasifica al máximo torneo continental. De ganar ante los Leones, prácticamente sellaría su lugar en la próxima edición.

El Athletic, por su parte, marcha 9° con 41 unidades y todavía mantiene chances de acceder tanto a la Europa League como a la Conference League, aunque la primera quede un poco lejos (hoy se clasifica el Betis, 9 puntos por delante) y la segunda sea más alcanzable (el Getafe ocupa ese lugar con 44 puntos, pero también Celta y Real Sociedad pelean el boleto).

A continuación, toda la información acerca de este gran partido entre dos históricos del fútbol español.

Pronóstico SI Fútbol

El partido llega en un momento incómodo para el Atlético. Mientras en Europa mantiene el pulso competitivo, en liga le ha costado sostener regularidad. La cabeza puede estar en otro lado con el objetivo de la Champions tan cerca de alcanzar, y la visita podría aprovecharlo.

Es sencillo imaginar un encuentro más táctico que vistoso, con pocas situaciones de gol y equipos que arriesgan menos de la cuenta. Atlético puede ceder la iniciativa, aunque el Athletic no es de esos equipos que necesite la posesión para generar situaciones. Imaginoamos un encuentro cerrado, con pocas emociones.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-1 Athletic

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Athletic?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora : 15:000 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:000 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Jesus Gil Manzano

Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Athletic (últimos cinco partidos)



Atlético de Madrid : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Athletic: 2

Último partido entre ambos: 06/12/2025 - Athletic 1-0 Atlético de Madrid - La Liga Jornada 15

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Athletic Elche 3-2 Atlético de Madrid 22/04/26 Athletic 1-0 Osasuna 21/04/26 Atlético 2 (3)-(4) 2 Real Sociedad 18/04/26 Athletic 1-2 Villarreal 12/04/26 Atlético 1-2 Barcelona 14/04/26 Getafe 2-0 Athletic 05/04/26 Sevilla 2-1 Atlético de Madrid 11/04/26 Athletic 2-1 Betis 22/03/26 Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 08/04/26 Girona 3-0 Athletic 14/03/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Athletic por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Atlético de Madrid

Thiago Almada debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión ante Elche, mientras que José María Giménez, Ademola Lookman y David Hancko arrastran problemas físicos que si bien no son graves, obligan a Simeone a dosificar esfuerzos con ellos. A eso se suma la duda con Alexander Sørloth, que tampoco está al cien por cien y será evaluado hasta último momento.

Koke, Marcos Llorente y Julián Álvarez se perfilan como titulares, incluso con el encuentro de ida ante el Arsenal a la vuelta de la esquina. Antoine Griezmann, quien se encuentra disputando sus últimos encuentros con la camiseta del Aleti, también estaría desde el arranque.

Elche Cf V Atletico De Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Alineación posible del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Gonzalez; Griezmann, Álvarez.

Últimas noticias del Athletic

El conjunto vasco también llega con ausencias importantes. Mikel Jauregizar se pierde el partido por sanción, mientras que Beñat Prados está descartado por lesión. Además, Aymeric Laporte terminó con molestias el último encuentro y su presencia no está asegurada, lo que podría obligar a mover piezas en la defensa.

A pesar de eso, el equipo mantiene su base ofensiva. Iñaki Williams y Nico Williams apuntan a ser titulares por las bandas, mientras que Oihan Sancet podría recuperar su lugar como enlace por detrás del delantero. En punta, Gorka Guruzeta se perfila como la referencia, en un equipo que, incluso con bajas, mantiene una idea bastante clara en los últimos metros.

Athletic Club v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Alineación posible del Athletic (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta