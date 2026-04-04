Atlético de Madrid vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

Vamos con el primero de una seguidilla de tres partidos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Este cruce por LaLiga puede parecer el de "menor importancia" dentro de la serie, con los cuartos de final de la Champions a tan solo días de distancia. El tema es que más alla de lo que pasa en Europa, el equipo de Diego Simeone quiere recuperar un lugar que siente propio, el tercer puesto, luego de ceder terreno ante el Villarreal.

El expediente favorece al conjunto culé, pero en el partido que más pesó hasta ahora en la temporada, el Colchonero dio el golpe y avanzó a la final de la Copa del Rey. Este sábado los de Madrid saldrán a buscar tres puntos que los devuelvan a puestos de la Champions, frente a un Barça que lidera y quiere mantener la diferencia con el Real Madrid.

Pronóstico SI Fútbol

El Atlético tiene la tendencia de mostrar su mejor cara en el Metropolitano y tienen un gol casi asegurado en cada presentación. El tema es que del otro lado llega un Barça que no afloja. Todo apunta a un partido que va a tener llegadas en las dos áreas, aunque el momento del líder invita a inclinarse por una victoria culé con goles de ambos lados.

Atlético de Madrid 2-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Barcelona (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 3/3/2026 - Barcelona 3-0 Atlético de Madrid - Copa del Rey, semifinal (vuelta)

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Barcelona Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 22/3/2026 Barcelona 1-0 Rayo Vallecano 22/3/2026 Tottenham 3-2 Atlético de Madrid 18/3/2026 Barcelona vs Newcastle 18/3/2026 Atlético de Madrid 1-0 Getafe 14/3/2026 Barcelona vs Sevilla 15/3/2026 Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 10/3/2026 Newcastle 1-1 Barcelona 10/3/2026 Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad 7/3/2026 Athletic Club 0-1 Barcelona 7/3/2026

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+ España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Julian Alvarez, Atletico de Madrid | Diego Souto/GettyImages

El presente colchonero llega con la caída 3-2 en el derbi frente al Merengue, donde el Villarreal aprovechó y lo superó, por lo que los del Cholo necesitan ganar para volver a esa posición.

La seguidilla de partidos también condiciona el enfoque, ya que en el lapso de diez días se medirá tres veces con el Barça, y este cruce de liga mantiene su propia importancia porque los puntos siguen siendo relevantes en la pelea por la tabla, sobre todo para un equipo que siempre quiere decir presente en las grandes competencias.

En lo físico, el panorama no es el ideal. Los de Madrid llegan con muchas bajas que condicionan el armado del once. Johnny Cardoso y Alexander Sorloth quedaron fuera por las lesiones que sufrieron en sus respectivas selecciones, a lo que se suma la ausencia de Marcos Llorente por suspensión. La preocupación también alcanza a la defensa porque Marc Pubill arrastra molestias y, si bien por ahora no se indicó su ausencia, podría representar un dolor de cabeza.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Barcelona (4-4-2): Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Últimas noticias del Barcelona

Pedri, FC Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

El Barcelona llega como el líder absoluto de LaLiga y puede darse el lujo de mantener la concentracion enfocada en la Champions, donde enfrentará al mismo rival pocos días después.

El parón internacional le salió carísimo a los culés. La lesión de Raphinha, con alrededor de cinco semanas fuera, es lo que mas preocupa a Hansi Flick. A eso se suma la situación de Robert Lewandowski, que llega con desgaste luego de disputar los dos partidos del repechaje con Polonia y quedarse sin Mundial.

Dentro de lo positivo, el equipo recupera variantes. Jules Koundé y Alejandro Balde avanzan en sus recuperaciones y podrían volver a la convocatoria. De esta manera, el DT empieza a perfilar un once que tendrá a Lamine Yamal como fijo en el ataque, y la incógnita pasará por el extremo izquierdo entre Marcus Rashford y otras opciones para cubrir la ausencia de Raphinha.

Posible alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid (4-3-3): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

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