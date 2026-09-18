Atlético de Madrid vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre en una nueva edición del gran derbi capitalino de LaLiga. El partido correspondiente a la séptima fecha se disputará en el Riyadh Air Metropolitano y volverá a poner frente a frente a dos equipos con grandes aspiraciones para esta temporada

El Atlético llega al derbi en plena recuperación después de un comienzo irregular. Tras las duras derrotas ante Athletic Club y Liverpool, el conjunto de Diego Simeone reaccionó con triunfos ante Real Sociedad y Osasuna, este último con goleada incluida por 4-0 con tantos de Jonathan David, Lee Kang-in, Robin Le Normand y Álex Baena. Los colchoneros mostraron una versión mucho más sólida y ofensiva y llegan con confianza a una cita en la que, de ganar, superará en la tabla de posiciones a su rival.

El Real Madrid, por su parte, llega tras seis victorias en los primeros siete partidos del certamen, registrando una sola derrota en su visita al Betis. Viene de ganarle de forma agónica al Elche en el Martínez Valero gracias a una oportuna aparición de Carlos Espí en el minuto 91. El delantero español ya había marcado otro gol decisivo en tiempo añadido ante Espanyol.

A continuación, toda la información sobre este gran clásico español.

Pronóstico SI

El Atlético llega en crecimiento y tendrá el factor Metropolitano a favor, además de haber recuperado confianza después de sus últimos dos triunfos. El Real Madrid no mostró su mejor versión ante Elche, pero en estos partidos suele dar un plus y su jerarquía ofensiva suele marcar la diferencia.

Se espera un derbi intenso, con ambos equipos teniendo argumentos para hacer daño. El Madrid parte con una ligera ventaja por su regularidad durante la temporada, pero el buen momento del Atlético y su localía pueden equilibrar un partido que promete ser cerrado.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Real Madrid?

Ciudad: Madrid, España

Madrid, España Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Fecha: domingo 20 de septiembre

domingo 20 de septiembre Hora: 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP

10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid (últimos cinco enfrentamientos)

Atlético de Madrid: 1

1 Empates: 0

0 Real Madrid: 4

Último partido entre ambos: 22/03/2026 - Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid - La Liga 2025/26, Fecha 29

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Real Madrid Atlético de Madrid 4-0 Osasuna 16/09/26 Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26 Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid 13/09/2026 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/216 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/2026 Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26 Athletic 3-0 Atlético de Madrid 05/09/2026 Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/2026 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Últimas noticias del Atlético de Madrid

La principal novedad es la ausencia de Julián Álvarez, quien fue descartado para el derbi por una distensión muscular. El delantero ya se había perdido el encuentro ante Osasuna y tampoco llegará a la cita frente al Real Madrid. Pablo Barrios continúa fuera, mientras que Alexander Sørloth volvió a entrenarse y podría estar disponible.

El buen rendimiento de Jonathan David también abre una alternativa importante para Simeone. El canadiense marcó ante Real Sociedad y Osasuna y aparece como una opción para ocupar un lugar en el ataque.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Molly Darlington/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Últimas noticias del Real Madrid

José Mourinho deberá afrontar el derbi sin Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo, los tres lesionados de larga data. Militão ya comenzó a trabajar con balón como parte de su recuperación, aunque todavía no está disponible para este encuentro.

El equipo llega al duelo en medio de la polémica generada por Kylian Mbappé, Vinícius Jr. e Ibrahima Konaté, quienes decidieron no mostrar la camiseta con el mensaje de apoyo a Ceuta antes del partido ante Elche. Mbappé explicó posteriormente que su decisión no buscaba mostrar falta de solidaridad con Ceuta, sino evitar priorizar el sufrimiento de una población sobre el de los migrantes. El club defendió el derecho de los futbolistas a expresarse individualmente.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomandé, Guler, Vinicius; Mbappé

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