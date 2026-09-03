Atlético de San Luis vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana llega una fecha más del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Atlético de San Luis se prepara para recibir al Club Deportivo Guadalajara en la Jornada 7 y así seguir con el impulso positivo reciente de cinco encuentros en fila sin conocer la derrota.

De esa manera, les compartimos la información más relevante sobre este cotejo en donde ambos clubes bucarán mejorar su posición en la clasificación.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto potosino viene de haber derrota a un gran rival como el conjunto de la Sultana del Norte, sin embargo, hay que tomar en cuenta que llegaron desenfocados dado su compromiso de mitad de semana en la Leagues Cup 2026, por ende, creemos que a pesar de su localía, la victoria sería para el cuadro tapatío.

Por lo tanto, el Rebaño Sagrado seguiría con su racha positiva sin caer en los últimos seis juegos en el campeonato mexicano de Primera División.

Atlético de San Luis 1-2 Chivas

¿A qué hora se juega el Atlético de San Luis vs Chivas?

Ciudad : San Luis Potosí

: San Luis Potosí Estadio : Libertad Financiera

: Libertad Financiera Fecha : sábado 5 de septiembre

: sábado 5 de septiembre Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX

El Libertad Financiera será la sede del partido | Leopoldo Smith/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de San Luis vs Chivas (últimos cinco enfrentamientos)

Atlético de San Luis: 2

2 Empate : 0

: 0 Chivas: 3

Último partido entre ambos: 31/01/26 - Atlético de San Luis 2-3 Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Atlético de San Luis Chivas Monterrey 1-3 Atlético de San Luis 30/08/26 Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26 San Luis 1-1 Pachuca 23/08/26 Chivas 5-2 Tijuana 22/08/26 América 3-0 San Luis 16/08/26 Santos 0-1 Chivas 16/08/26 Orlando City 2-2 Atlético de San Luis 12/08/26 Seattle Sounders 1-2 Chivas 12/08/26 Nashville 4-1 Atlético de San Luis 09/08/26 LAFC 1-1 Chivas 05/08/26

¿Cómo ver el Atlético de San Luis vs Chivas por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México ESPN y Disney+

Últimas noticias de Atlético de San Luis

¡SAN LUIS VIAJÓ A MONTERREY Y REGRESÓ CON EL TRIUNFO! 🔥💙💛



Seguiremos luchando hasta el final, potosinos. #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/gGqNkRmCDF — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) August 31, 2026

Atlético de San Luis ofreció uno de sus mejores partidos del semestre y se llevó los tres puntos del Estadio BBVA. El equipo dirigido por Diego Mejía dio un golpe como visitante al imponerse 1-3 sobre Rayados, resultado que le brinda su primera victoria del presente torneo.

Las rotaciones realizadas por Monterrey, pensando en su participación en la Leagues Cup, terminaron por jugarle en contra. San Luis aprovechó desde los primeros minutos y terminó consiguiendo el triunfo.

Posible alineación del Atlético de San Luis (4-4-2): Andrés Sánchez; Román Torres, Aldo Cruz, Robson Alves de Barros, Eduardo Águila; Lucas Esteves, Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, David Rodríguez; Leonardo Flores, Rafael Llorente.

Últimas noticias de Chivas

🇲🇨 Información importante sobre nuestros próximos partidos ante Pumas y Necaxa 👇🏼https://t.co/WqAxxfWs5x — CHIVAS (@Chivas) August 31, 2026

El Club Deportivo Guadalajara informa que habrá modificaciones en el horario de un partido del cuadro masculino ante el Club Universidad Nacional.

El partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX, programado originalmente para el domingo 13 de septiembre a las 6:07 de la tarde en el Estadio Akron, se disputará el mismo día, pero a las 7:07 PM.

Posible alineación de Chivas (3-1-4-2): Raúl Rangel; Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo; Fernando González; Hugo Camberos, Omar Govea, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez; Roberto Alvarado, Ricardo Marín.

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