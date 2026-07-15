Atlético de San Luis vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

La Liga MX regresa después de mes y medio. En la primera jornada del Apertura 2026 podremos observar un Atlético de San Luis contra Cruz Azul que pinta interesante. Los cementeros, vigentes campeones del futbol mexicano, se medirán ante los potosinos, una escuadra que terminó en los últimos puestos el semestre pasado.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este partido: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿A qué hora se juega el San Luis vs Cruz Azul?

Ciudad : San Luis Potosí

: San Luis Potosí Estadio : Alfonso Lastras

: Alfonso Lastras Fecha : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

Últimos 5 partidos

Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez 2-1 Atlético de San Luis 25/04/26 Pumas 1-2 Cruz Azul 24/05/26 Atlético de San Luis 2-0 Santos 22/04/26 Cruz Azul 0-0 Pumas 21/05/26 Atlético de San Luis 0-2 Pumas 17/04/26 Chivas 1-2 Cruz Azul 16/05/26 Toluca 1-1 Atlético de San Luis 12/04/26 Cruz Azul 2-2 Chivas 13/05/26 Rayados 1-2 Atlético de San Luis 04/04/26 Cruz Azul 1-0 Atlas 09/05/26

¿Cómo ver el San Luis vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de San Luis

San Luis llegará a su debut en el Apertura 2026 con un triunfo en su último partido de pretemporada. Los potosinos se impusieron a Mineros de Zacatecas en duelo de preparación por marcador de 4-0. Los Colchoneros ganaron con goles de Santiago Muñoz, David Rodríguez, Ronaldo Nájera y un autogol.

En la pretemporada, el equipo dirigido por Diego Mejía también venció al Sporting San José, de Costa Rica, y al Atlas.

Atletico San Luis v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posible alineación del San Luis contra el Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Sánchez, Miguel García, Benjamín Galindo, Aldo Cruz, Román Torres, Roberto Meráz, Sebastián Pérez Bouquet, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, Rafael Llorente y Santiago Muñoz.

Ultimas noticias de Cruz Azul

Cruz Azul comenzará la defensa de su título este viernes en la aduana del San Luis. En sus cinco duelos más recientes ante los potosinos, la Máquina Celeste suma cuatro victorias y solamente una derrota.

La Máquina Celeste ha sumado a un par de refuerzos para esta campaña: Juan José Calero y Alan Montes. Sin embargo, la afición espera que la directiva traiga a futbolistas de mayor peso para redondear un plantel fuerte.

Una de las dudas para el debut de la Máquina en el Apertura 2026 es la presencia de Erik Lira. El mediocampista cementero recientemente se sumó a los trabajos del club tras disputar el Mundial 2026.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

El volante tuvo una gran actuación con la selección mexicana, por lo que existe la posibilidad de que salga de la institución en este mercado de verano. En este contexto, se desconoce si Joel Huiqui lo utilizará ante San Luis o si buscará cuidar a un activo valioso del equipo ante una inminente venta.

Posible alineación del Cruz Azul contra el San Luis (4-3-3): Kevin Mier, Jeremy Márquez, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Carlos Rodríguez, Andrés Montaños, José Paradela, Luka Romero, Christian Ebere y Carlos Rotondi.

Pronóstico SI Fútbol

En el papel, parece que el Cruz Azul es claro favorito para llevarse sus primeros tres puntos de la temporada. La Máquina cuenta con un plantel muy superior al de los potosinos. Sin embargo, los Colchoneros vienen de una buena pretemporada y podrían dar una sorpresa en el Alfonso Lastras. La Máquina sigue sin tener un nueve de área y eso le puede pesar.

San Luis 1-1 Cruz Azul

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