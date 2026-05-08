Aurélien Tchouaméni está disponible para jugar el Clásico del domingo con el Real Madrid

En la previa de una nueva edición del Clásico ante el FC Barcelona, una de las principales dudas del banco del Real Madrid quedó despejada y finalmente Aurélien Tchouaméni estará disponible para el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga.

El mediocampista francés había quedado bajo la lupa de la dirigencia merengue tras el cruce que protagonizó con Federico Valverde en uno de los últimos entrenamientos del jueves.

🚨🚨 BREAKING: Aurélien Tchouaméni will PLAY EL CLASICO!



Real Madrid will NOT sideline him or Fede Valverde from the team.



The club has decided to only give them a FINANCIAL FINE, that's it! @el_pais pic.twitter.com/3O1tny7qpt — Madrid Zone (@theMadridZone) May 8, 2026

Según trascendió, el conflicto se originó tras una discusión entre Tchouaméni y el uruguayo, que escaló más de lo previsto. Lo que comenzó como un cruce verbal terminó en empujones dentro del predio y, en medio del forcejeo, Valverde golpeó su cabeza contra una mesa.

Sin embargo, puertas adentro del club se resolvió que la sanción será exclusivamente económica y no habrá castigo deportivo, por lo que el ex jugador del AS Mónaco podrá formar parte de la convocatoria para el partido decisivo en la pelea por el campeonato.

Una baja sensible en el mediocampo

Aunque la noticia representa un alivio para el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa, no todo es positivo en el Madrid. Horas después, el club confirmó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y deberá guardar reposo entre diez y catorce días, por lo que quedó automáticamente descartado para el compromiso frente al Barcelona.

Real Madrid Training Session - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La ausencia del uruguayo obliga a reajustar el mediocampo en uno de los partidos de mayor exigencia del calendario. Su despliegue físico, capacidad de presión y llegada al área rival suelen ser recursos difíciles de reemplazar.

Por eso, la continuidad de Tchouaméni adquiere todavía más valor dentro del plan del entrenador y todo indica que no solo estará convocado, sino que además tiene muchas posibilidades de integrar el once titular.

Más allá de la polémica interna que generó el episodio disciplinario entre ambos jugadores, en el Real Madrid optaron por priorizar lo futbolístico y conservar a un futbolista que puede convertirse en una ventaja decisiva frente al Barcelona.

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