Aurélien Tchouaméni se lesiona en el Real Madrid: ¿cuánto tiempo estará de baja?

El Real Madrid confirmó este jueves la lesión de Aurélien Tchouaméni, quien sufre una dolencia muscular, la cual lo afectó en las postrimerías del encuentro disputado contra el Liverpool, el martes, por la cuarta jornada de la Champions League.

Según el parte médico oficial del club blanco, el centrocampista defensivo francés presenta una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, motivo por el que perderá al menos los próximos dos desafíos ligueros de su escuadra, frente al Rayo Vallecano y Elche, y los dos correspondientes a la ventana de selecciones con Les Bleus.

De hecho y aunque el Madrid se limitó a decir que Tchouaméni volverá al engramado cuando su evolución lo marque, el diario Marca reveló que el citado pivote estará fuera de acción alrededor de tres semanas, así que tampoco sería convocado para el duelo de Champions del 26 de noviembre ante Olympiacos, aunque podría estarlo el 30, por LaLiga, frente al Girona.

Parte médico de Tchouameni. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2025

Semejante contratiempo supone un golpe importante para Xabi Alonso, que considera al ex Mónaco una pieza indispensable en el equilibrio táctico dentro de su pizarra. Es que actuando delante de la defensa, el canterano del Burdeos ha sido un pilar fundamental para el Real en lo que va de curso, combinando poderío físico, recuperación y salida limpia del balón.

De ese modo, el entrenador vasco deberá buscar alternativas en el centro del campo para cubrir la ausencia del galo en un tramo exigente del calendario, con compromisos importantes en el certamen local y continental en las venideras semanas. Claro que, entre las opciones para suplir a Tchouaméni figuran su compatriota Eduardo Camavinga, igual que el andaluz Dani Ceballos y el uruguayo Fede Valverde, dependiendo del rol que Xabi decida darle a este último.

Precisamente, Valverde protagonizó la nota positiva para el Real Madrid en las horas recientes, ya que las pruebas médicas realizadas al charrúa han descartado cualquier lesión, luego de que terminara con problemas musculares el hostil partido en Anfield Road frente a los Reds.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP