Australia vs Egipto - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La jornada del viernes por el Mundial arranca con el partido entre Australia y Egipto en los dieciseisavos de final en el estadio AT&T.

Si bien no es el partido más atractivo de la competición hasta la fecha, se espera que sea un encuentro reñido entre naciones con poca experiencia en esta fase del torneo. Australia solo ha superado la fase de grupos en dos ocasiones, mientras que esta es la primera vez que Egipto llega a la fase eliminatoria desde el torneo de 1934, que ni siquiera tuvo fase de grupos.

Ambos equipos terminaron segundos en sus respectivos grupos y estarán desesperados por conseguir un enfrentamiento en octavos de final contra la vigente campeona del mundo, Argentina , o contra la sorprendente selección de Cabo Verde.

Los Socceroos consiguieron cuatro puntos en la fase de grupos, cayendo únicamente ante el coanfitrión Estados Unidos , mientras que Egipto se mantiene invicto tras su primera victoria en un Mundial contra Nueva Zelanda, intercalada entre dos empates muy disputados con Bélgica e Irán.

El encuentro del viernes realmente podría decantarse hacia cualquier lado.

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