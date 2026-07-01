Australia vs Egipto: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Australia se mide frente a la selección de Egipto en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de seguir avanzando de ronda y mantener el sueño de conquistar el campeonato.

Será un duelo interesante en donde ambas selecciones cuentan con elementos de bajo perfil, pero con talento aunque la diferencia podría estar en la presencia o ausencia de Mohamed Salah.

Por lo tanto, los dejamos con la información más relevante de este duelo entre la selección de Oceanía y la selección de África.

Pronóstico SI Fútbol

Este partido se antoja muy parejo, son selecciones con nivel muy similar en la actualidad, por lo que todo se puede definir en alguna jugada importante, pero en esta ocasiones vemos posible un empate sin muchos goles.

Es probable que el clasificado se defina desde los tiempos extras o desde la tanda de penaltis, por esa razón creemos en la igualdad en los primeros 90 minutos.

Australia 1-1 Egipto.

¿A qué hora se juega el Australia vs Egipto?

Ciudad : Arlington

: Arlington Estadio : Dallas

: Dallas Fecha : viernes 3 de julio

: viernes 3 de julio Hora: 14:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 20:00 ESP

La sede del partido será el Estadio Dallas | Lars Baron/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Australia vs Egipto (único partido)

Australia: 0

0 Empate : 0

: 0 Egipto: 1

Último partido entre ambos: 17/11/10 - Egipto 3-0 Australia - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Australia Egipto Paraguay 0-0 Australia 25/06/26 Egipto 1-1 Irán 26/06/26 Estados Unidos 2-0 Australia 19/06/26 Nueva Zelanda 1-3 Egipto 21/06/26 Australia 2-0 Turquía 13/06/26 Bélgica 1-1 Egipto 15/06/26 Suiza 1-1 Australia 06/06/26 Brasil 2-1 Egipto 06/06/26 México 1-0 Australia 30/05/26 Egipto 1-0 Rusia 28/05/26

¿Cómo ver el Australia vs Egipto por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One México ViX México España DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Últimas noticias de Australia

Australia tiene en la mira a la estrella egipcia, Mo Salah | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Los defensores de los Socceroos están levantando la mano para marcar a Mohamed Salah, pero no hay garantía de que la leyenda del Liverpool juegue el partido.

El equipo australiano está confiado en que tienen todas las bases cubiertas contra los Faraones, que han salido de la fase de grupos por primera vez.

Posible alineación de Australia (3-4-3): Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Cristian Volpato.

Últimas noticias de Egipto

Mohamed Salah was subbed off with an injury in the second half vs Iran 😖



It put an end to his record of having scored or assisted in every World Cup match he has played in 🙁 pic.twitter.com/CqwvAxHf07 — ESPN UK (@ESPNUK) June 27, 2026

Hay preocupación al interior de la selección de Egipto, debido a que Mohamed Salah se convirtió en duda para el duelo contra Australia en los octavos de final de la Copa del Mundo. El número 10 sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y comenzó el tratamiento después de dejar el empate con Irán sintiendo dolores.

El Dr. Mohamed Aboul Ela, médico oficial de la selección de Egipto, se dirigió a los medios de comunicación tras las exploraciones realizadas a los jugadores, que revelaron el panorama completo de la situación médica que enfrenta el equipo del entrenador Hossam Hassan.

El Dr. Aboul Ela confirmó: “Está sufriendo una distensión en los músculos posteriores, tras los dolores que sintió durante el partido contra Irán, lo que llevó a su sustitución”.

Posible alineación de Egipto (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Abou; Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Mostafa Zizo, Hossam Abdelmaguid, Emam Ashour; Omar Marmoush.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026