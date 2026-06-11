Australia vs Turquía: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial 2026 arranca con el Grupo A y en el Grupo D toca ver a Australia y Turquía enfrentándose en la Jornada 1, mientras el anfitrión Estados Unidos y Paraguay harán lo propio. Ambas selecciones inician su participación este sábado 13 de junio en el BC Place de Vancouver.



La primera vez que los Socceroos tuvieron la dicha de aparecer en la Copa del Mundo ocurrió en Alemania 1974, después de eso tuvo que pasar mucho tiempo para que regresaran, lo cual acaeció en Alemania 2006, pero desde ese entonces se han vuelto unos infaltables calificando de forma consecutiva para las siguientes cinco ediciones, con tres de ellas quedando eliminados en primera fase, pero en el 2006 y 2022 pudieron avanzar a los octavos de final.



Con respecto a los Bizim Çocuklar, bajo el mando del italiano Vincenzo Montella, vuelven a decir presente tras una larga ausencia, ya que su último registro fue en Corea-Japón 2002, donde sorprendieron al mundo al quedarse con el tercer lugar del certamen con nombres reconocidos como el arquero Rüstü Reçber, el capitán Hakan Sükür y el delantero Hasan Sas. Antes de eso, únicamente habían calificado a Suiza 1954.



En mayo del 2004, ambas selecciones sostuvieron un par de amistosos, los cuales culminaron con triunfos para los turcos por 1-3 y 0-1.

Pronóstico SI

Los dos buscarán tener un arranque positivo, por lo que podrían salir a especular por algunos lapsos. No obstante, está claro que Turquía parte como favorita para llevarse los tres puntos debido a su plantilla, la cual cuenta con piezas claves como el capitán Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçu, Arda Güler y Kenan Yildiz. Mientras los turcos cuentan con mayor profundidad táctica, Australia apuesta más por un juego físico y aguerrido, lo cual no podría alcanzarle al final, mas no por eso dará una buena batalla a su contrincante.



Australia 1-2 Turquía

¿A qué hora se juega el Australia vs Turquía?

Ciudad: Vancouver, Canadá

Estadio: BC Place

Fecha: sábado, 13 de junio

Horario: 23 h (EEUU ET), 22 h (México), 6h (España) (14/06)

Historial de sus últimos enfrentamientos

Australia: 0

Empate: 0

Turquía: 2

Último partido entre ambos: 24/5/26 – Australia 0-1 Turquía – amistoso

Últimos 5 partidos

Australia Turquía Australia 1-1 Suiza 6/6/26 Venezuela 1-2 Turquía 6/6/26 México 1-0 Australia 30/5/26 Turquía 4-0 Macedonia del Norte 1/6/26 Australia 5-1 Cabo Verde 31/3/26 Kosovo 0-1 Turquía 31/3/26 Australia 1-0 Camerún 27/3/26 Turquía 1-0 Rumania 26/3/26 Colombia 3-0 Australia 18/11/25 España 2-2 Turquía 18/11/25

¿Cómo ver el Australia vs Turquía por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX España DAZN

Últimas noticias de Australia

El conjunto de Oceanía está bajo la dirección técnica de Tony Popovic, justamente quien fue mundialista con la selección en Alemania 2006, siendo parte de la hazaña de instalarse en los octavos de final.



Entre los jugadores convocados está el arquero Mathew Ryan (AZ Alkmaar), quien ocupa el tercer lugar con mayor número de apariciones con la selección, Harry Soutta (Leicester City), Kye Rowles (Heart of Midlothian), Jackson Irvine (St Pauli), Martin Boyle (Al-Faisaly), Alessandro Circati (Parma) y Mitchell Duke (Machida Zelvia), entre otros más.

"Creo que Turquía también tiene mucha presión porque no ha estado en ⁠un gran torneo mundialista desde 2002. Hay muchas esperanzas puestas en ellos ​y mucha ​presión, pero estamos preparados para ​eso, sin duda", señaló el jugador Milos Degenek.

Milos Degenek, Australia | Lachlan Cunningham/GettyImages

La posible alineación de Australia (3-4-2-1): Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil.

Últimas noticias de Turquía

Para poder arribar a la Copa del Mundo, los turcos quedaron en el segundo lugar del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA, quedando por debajo de España. Eso le dio el boleto para entrar al repechaje de la Ruta C, eliminando a Rumania por la mínima, dosis que le repitió a Kosovo para instalarse en el certamen.



Entre los convocados a la justa están el arquero Altay Bayindir (Manchester United), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Zeki Çelik (AS Roma), Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán), Orkun Kökçü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Arda Güler (Real Madrid) y Kenan Yildiz (Juventus).

Arda Güler, que no pudo jugar los últimos partidos de la temporada con el Real Madrid a causa de una lesión, fue titular en el último amistoso de los otomanos. Disputó 61 minutos y dio una asistencia, por lo que parece que está listo para partir de inicio ante Australia.

Hakan Çalhanoglu | Anadolu/GettyImages

La posible alineación de Turquía (3-4-2-1): Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu.

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