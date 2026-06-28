Austria será el rival de España en los 16avos de final del Mundial 2026

Luego del sobresalto del primer partido, España superó la fase de grupos como primera de su zona y ya se mentaliza en el encuentro de 16avos de final, que tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 12:00, hora local, el jueves 2 de julio.

El rival será la selección de Austria, que terminó segundo del grupo J luego de empatar 3-3 contra su similar de Argelia, en la última jornada del Grupo H. Este grupo lo ganó la selección de Argentina, quien venció 3-1 a Jordania en la última fecha, con un golazo de Lionel Messi sentenciando la victoria para los campeones del mundo.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELES | PATRICK T. FALLON/GettyImages

España arrancó el camino con un empate totalmente inesperado frente a Cabo Verde, donde tuvo 27 remates totales, siete de ellos al arco y un 74% de posesión, consagrando a Vozinha, portero rival, como una de las grandes figuras de la Copa del Mundo.

En el segundo partido tenían la sangre en el ojo y salieron con furia a la cancha, llevándose por delante a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Lamine Yamal abrió la cuenta, Mikel Oyarzábal firmó un doblete y Hassan Al Tambakti marcó en propia puerta para el 4-0 final.

En lo que pintaba para ser uno de los partidos más complicados para la escuadra dirigida por Luis de la Fuente, la selección española venció por la mínima diferencia al conjunto de Uruguay, que quedó severamente dañada luego del error de su guardameta Fernando Muslera en el único tanto del compromiso. Situación que orilló su cambio en el entretiempo.

Argelia y España solamente tienen un antecedente enfrentándose por Copas del Mundo: fue en 1986, cuando el Estadio Tecnológico de Monterrey fue testigo de la victoria de los europeos por 3-0 con un doblete de Ramón Calderé y el tanto restante de Eloy Olaya.

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