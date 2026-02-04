Avances significativos para que Álvaro Fidalgo se una a la selección mexicana

La posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo con la camiseta de la selección mexicana dejó de ser una idea lejana para convertirse en un escenario real. Dentro del entorno federativo se reconoce que el tema avanzó de forma decisiva en las últimas semanas.

Lo que durante meses fue un secreto a voces hoy tiene sustento administrativo. La Federación Mexicana de Fútbol ya trabaja de lleno en el “fichaje” del mediocampista, entendiendo que su impacto deportivo y su adaptación previa al futbol mexicano lo colocan como una opción legítima.

Selección Mexicana 🇲🇽



FUENTES:



La FMF ya envió la documentación a FIFA relacionada a la elegibilidad de Álvaro Fidalgo con el Tri.



Esto es lo que sabemos y lo que tendría que ocurrir para que el “Maguito” juegue con México.



Junto al gran @serolf2888https://t.co/XEvkbUBmE7 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 4, 2026

De acuerdo con la información disponible, la FMF ya envió a FIFA la documentación relacionada con la elegibilidad del jugador. Se trata de un paso clave, ya que sin ese aval formal no puede existir convocatoria oficial en competencias o partidos internacionales reconocidos.

El plan que se maneja en los escritorios apunta a que el primer llamado podría darse en la Fecha FIFA de marzo. En ese periodo, México tiene programados compromisos de alto nivel que servirían como termómetro ideal para evaluar a Fidalgo en un contexto internacional exigente.

Los rivales proyectados no son menores. En la agenda aparecen selecciones europeas de jerarquía como Portugal y Bélgica, escenarios que permitirían medir la capacidad del mediocampista en partidos de ritmo, intensidad y presión similares a los de una Copa del Mundo.

Tijuana v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El contexto del futbolista también juega a favor. Hoy, Fidalgo milita en el Real Betis, paso que le devolvió vitrina europea tras su exitoso ciclo en el América. Esa continuidad en el Viejo Continente refuerza su perfil internacional y eleva su valor competitivo.

Dentro del entorno del jugador existe apertura total. El propio Fidalgo, naturalizado mexicano, cumple con los criterios reglamentarios y ve con buenos ojos la posibilidad de representar a México, entendiendo que el proyecto deportivo apunta a consolidarse rumbo a los próximos torneos oficiales.

Así, la puerta está abierta y el proceso en marcha. Falta el aval definitivo de FIFA y el momento exacto de la convocatoria, pero el camino ya comenzó. Álvaro Fidalgo está más cerca que nunca del Tri y su debut podría darse en un escenario de máxima exigencia.