Ya pasó una semana del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los jugadores están con sus respectivas selecciones o en pleno descanso por el parón internacional y, aun así, las repercusiones siguen apareciendo. Esta vez fue Álex Baena quien habló sobre lo ocurrido después del triunfo colchonero y cuestionó las quejas de José Mourinho por el arbitraje.

El DT del Merengue había acudido a la conferencia de prensa posterior al encuentro con dos jugadas impresas en papel. Mourinho reclamó las expulsiones de Cristian Romero y Kang-in Lee y consideró que esas dos acciones condicionaron el desarrollo del partido. "Podríamos ahorrarnos la conferencia porque la historia del partido está aquí", había dicho Mou al señalar los papeles.

El técnico calificó las dos acciones como tarjetas rojas y planteó cómo podría haberse desarrollado el encuentro si el Atleti hubiese quedado con nueve futbolistas. Sus declaraciones dieron que hablar tanto entre aficionados como desde adentro de los rojiblancos y Baena dijo lo suyo luego del debut de la selección de España en la Nations League.

Álex Baena y su respuesta sobre el papel de Mourinho en ELDERBI 🗣️#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/8mDaSkNT9M — DAZN España (@DAZN_ES) September 26, 2026

El delantero vinculó las protestas del entrenador madridista con la derrota sufrida en el derbi. "Se queja porque ha perdido. Si hubiese pasado al revés no se hablaría tanto de esta polémica de los árbitros y es lo que siempre suele pasar, que cuando el Madrid pierde contra el Atlético intenta buscar otras cosas y no centrarse en ellos", expresó Baena.

El jugador colchonero fue consultado por las formas en las que Mou decidió presentar sus reclamos en conferencia de prensa. "¿Una rabieta? Sí, me lo puede parecer. El show con los papelitos me parece de rabieta y de no saber perder", afirmó.

Las palabras del Cholo

Diego Simeone, Atletico de Madrid | SOPA Images/GettyImages

Diego Simeone pidió que los técnicos sean más cuidadosos con sus declaraciones públicas y defendió el respeto hacia los árbitros y los demás profesionales. "Estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores y tenemos que tener cuidado con lo que decimos", señaló. "Hay que saber respetar al árbitro, los compañeros de trabajo. Cuando uno se sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, Simeone, (Hansi) Flick o (Manuel) Pellegrini, no va, no hay que pasar la línea", agregó.