Barcelona vs Athletic Club: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El regreso a la actividad en la temporada 2025/26 de LaLiga tras el último parón de la Fecha FIFA nos traerá un duelo por demás emotivo entre el Futbol Club Barcelona y el Athletic Club, quienes se verán las caras este sábado 22 de noviembre, por primera vez desde hace más de dos años, en el renovado Camp Nou.

El último partido en la casa del conjunto blaugrana fue un Barça contra Mallorca del 28 de mayo de 2023, con victoria azulgrana por 3-0, con doblete de Ansu Fati y Gavi como goleador en solitario, además, ahí se dio la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba.

La última ocasión que estas escuadras, que hoy llegan como segundo y séptimo de la clasificación general, se vieron las caras en este recinto fue el 23 de octubre del 2022, ahí el marcador favoreció cuatro por cero a los culés.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Athletic Club?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: sábado 22 de noviembre

Horario: 11:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Camp Nou

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Athletic Club en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN Select y fuboTV México Sky Sports Sky+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Celta de Vigo 2-4 V LaLiga Club Brujas 3-3 E Champions League Elche 3-1 V LaLiga Real Madrid 2-1 D LaLiga Olympiacos 6-1 V Champions League

Últimos cinco partidos del Athletic Club

Rival Resultado Competición Real Oviedo 1-0 V LaLiga Newcastle 2-0 D Champions League Real Sociedad 3-2 D LaLiga Getafe 0-1 D LaLiga Qarabag 3-1 V Champions League

Últimas noticias del Barcelona

El partido de la décimo tercera jornada de LaLiga, que se llevará a cabo el próximo sábado se jugará en el Camp Nou, según anunció este lunes la entidad blaugrana. Este será el regreso del recinto que estuvo cerrado poco más de dos años.

Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos.

Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou. 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/2wQXnknQ8H — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2025

Últimas noticias del Athletic Club

Acorde a información revelada por el mismo equipo rojiblanco, y siguiendo el tema de la reinauguración de la casa culé, se ha emitido un comunicado en el que se le hizo saber a los visitantes que no tendrán acceso a boletos para el partido, por lo que el cien por ciento de la gente ahí será blaugrana.

Posibles alineaciones

Barcelona

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

Centrocampistas: Lamine Yamal, Jules Koundé, Marc Casadó, Marcus Rashford

Delanteros: Fermín López, Ferrán Torres

Athletic Club

Portero: Unai Simón

Defensas: Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche

Centrocampistas: Alex Berenguer, Iñígo Ruíz, Mikel Jauregizar, Nico Williams

Delanteros: Selton Sánchez, Gorka Guruzeta

Pronóstico SI

El conjunto blaugrana va a la alza en este cierre de semestre y sumado a que tiene cuatro partidos sin derrota frente a los rojiblancos, todo apunta a que los tres puntos se quedarán en casa, aunque eso sí, con un marcador poco abultado.

Barcelona 2-1 Athletic Club

