Barcelona vs Athletic Club: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El regreso a la actividad en la temporada 2025/26 de LaLiga tras el último parón de la Fecha FIFA nos traerá un duelo por demás emotivo entre el Futbol Club Barcelona y el Athletic Club, quienes se verán las caras este sábado 22 de noviembre, por primera vez desde hace más de dos años, en el renovado Camp Nou.
El último partido en la casa del conjunto blaugrana fue un Barça contra Mallorca del 28 de mayo de 2023, con victoria azulgrana por 3-0, con doblete de Ansu Fati y Gavi como goleador en solitario, además, ahí se dio la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba.
La última ocasión que estas escuadras, que hoy llegan como segundo y séptimo de la clasificación general, se vieron las caras en este recinto fue el 23 de octubre del 2022, ahí el marcador favoreció cuatro por cero a los culés.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Athletic Club?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: sábado 22 de noviembre
Horario: 11:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)
Estadio: Camp Nou
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Athletic Club en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN Select y fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Celta de Vigo
2-4 V
LaLiga
Club Brujas
3-3 E
Champions League
Elche
3-1 V
LaLiga
Real Madrid
2-1 D
LaLiga
Olympiacos
6-1 V
Champions League
Últimos cinco partidos del Athletic Club
Rival
Resultado
Competición
Real Oviedo
1-0 V
LaLiga
Newcastle
2-0 D
Champions League
Real Sociedad
3-2 D
LaLiga
Getafe
0-1 D
LaLiga
Qarabag
3-1 V
Champions League
Últimas noticias del Barcelona
El partido de la décimo tercera jornada de LaLiga, que se llevará a cabo el próximo sábado se jugará en el Camp Nou, según anunció este lunes la entidad blaugrana. Este será el regreso del recinto que estuvo cerrado poco más de dos años.
Últimas noticias del Athletic Club
Acorde a información revelada por el mismo equipo rojiblanco, y siguiendo el tema de la reinauguración de la casa culé, se ha emitido un comunicado en el que se le hizo saber a los visitantes que no tendrán acceso a boletos para el partido, por lo que el cien por ciento de la gente ahí será blaugrana.
Posibles alineaciones
Barcelona
Portero: Wojciech Szczesny
Defensas: Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde
Centrocampistas: Lamine Yamal, Jules Koundé, Marc Casadó, Marcus Rashford
Delanteros: Fermín López, Ferrán Torres
Athletic Club
Portero: Unai Simón
Defensas: Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche
Centrocampistas: Alex Berenguer, Iñígo Ruíz, Mikel Jauregizar, Nico Williams
Delanteros: Selton Sánchez, Gorka Guruzeta
Pronóstico SI
El conjunto blaugrana va a la alza en este cierre de semestre y sumado a que tiene cuatro partidos sin derrota frente a los rojiblancos, todo apunta a que los tres puntos se quedarán en casa, aunque eso sí, con un marcador poco abultado.
Barcelona 2-1 Athletic Club
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.