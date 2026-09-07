Barcelona vs Feyenoord: previa, predicciones y alineaciones

El Barcelona está viviendo un inicio de temporada soñado porque no le basta con ganar, también está goleando. Los 17 tantos en cuatro partidos de LaLiga son la evidencia del gran momento de un plantel repleto de figuras y dirigido por Hansi Flick. Ahora comienza el camino en la Champions League y los culés sueñan con consagrarse por sexta vez, luego de haber sido eliminados en cuartos de final por el Atlético de Madrid en la campaña pasada.

Del otro lado estará el Feyenoord, que vuelve a disputar el principal certamen europeo luego de competir en la Europa League el año pasado.

A continuación, todo lo que tenes que saber de cara al partido por la Champions.

Pronóstico SI Fútbol

Las estadísticas en la Champions prometen un partido con goles. Ninguno de los últimos 43 encuentros del Barça en el torneo terminó 0-0 y el Feyenoord tiene 41 compromisos consecutivos en torneos UEFA con alguna anotación. Eso si, los neerlandeses llevan 11 partidos europeos de visitante sin ganar y el Camp Nou es un destino dificil para cambiar la racha.

Barcelona 3-1 Feyenoord

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Feyenoord?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Camp Nou

Fecha: miércoles 9 de septiembre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Feyenoord

Barcelona: 1

1 Empates : 1

: 1 Feyenoord: 0

Último partido entre ambos: 5/11/1974 - Barcelona 3-0 Feyenoord- Segunda ronda - vuelta, Copa de Europa 1974/75

Últimos 5 partidos

Barcelona Feyenoord Valencia 0-5 Barcelona 6/9/2026 NEC 1-3 Feyenoord 5/9/2026 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/8/2026 Feyenoord 2-2 Den Haag 30/8/2026 Barcelona 2-0 Athletic Club 27/8/2026 Cambuur 2-5 Feyenoord 23/8/2026 Elche 0-5 Barcelona 23/8/2026 Feyenoord 2-2 Go Ahead Eagles 16/8/2026 Barcelona 2-1 Al Ahly 19/8/2026 Sparta Rotterdam 0-1 Feyenoord 9/8/2026

¿Cómo ver el Barcelona vs Feyenoord por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Hansi Flick, Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

El Barça llegará al miércoles con puntaje perfecto en LaLiga y luego de golear 5-0 al Valencia en el Mestalla. Lamine Yamal convirtió por duplicado, Fermín López, Raphinha y Pedri completaron la goleada. Raphinha ya suma seis tantos en el torneo y el equipo se posicionó en lo más alto de la clasificación.

Flick quedó satisfecho con lo realizado en Valencia y destacó el dominio de sus dirigidos desde el comienzo. "Ha sido un partido fantástico. Lo hemos dominado desde el principio. Es lo que quiero ver", expresó. Aun con semejante producción ofensiva, el DT mantiene su postura cautelosa respecto de la plantilla. "Necesitamos un nueve de verdad. Tenemos mucha calidad arriba. Todos los que juegan pueden marcar goles", explicó.

Otra de las novedades fue la primera titularidad de Rodri, quien compartió la mitad de la cancha con Pedri y recibió elogios de Flick por su actuación y liderazgo. "Todo lo que hace Rodri tiene sentido. Es increíble no únicamente en el campo. Es un líder", afirmó el alemán.

El Barça afrontará su 31° participación en la fase principal de la Champions y buscará extender una estadística favorable en su estreno, con 21 victorias, seis empates y tres derrotas en sus 30 jornadas iniciales anteriores.

Posible alineación del Barcelona contra el Feyenoord (4-3-3): Joan García; Eric García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Rodri, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon.

Últimas noticias del Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

El Feyenoord llegará a España luego de vencer 3-1 al NEC Nimega y recuperar la senda del triunfo después del empate contra el Den Haag. Gijvai Zechiel fue la gran figura con un gol y dos asistencias, primero abrió el marcador y después participó en las conquistas de Luciano Valente y Jerayno Schaken. Los dirigidos por Gio Van Bronckhorst registran tres victorias y dos empates en cinco fechas de la liga neerlandesa.

La previa europea está atravesada por la situación de Anis Hadj Moussa. El atacante franco-argelino de 24 años se negó a jugar contra el NEC luego de recibir una oferta del Al-Ittihad y le comunicó a Van Bronckhorst su intención de marcharse. La propuesta alcanzó los 37 millones, pero el Feyenoord pretende una cifra superior y ya no puede incorporar jugadores debido al cierre del mercado en Países Bajos. De todas formas, no se espera que Hadj Moussa juegue este miércoles.

Posible alineación del Feyenoord contra el Barcelona (5-3-2): Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiël, Gaoussou Diarra, Nacho Ferri, Luciano Valente.

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