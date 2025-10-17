Barcelona vs Girona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
LaLiga regresa tras la pausa por selecciones con un derbi catalán lleno de urgencias y condicionantes. El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, recibirá todavía en Montjuic a un Girona que llega con la moral en alto, en un duelo correspondiente a la novena jornada de la campaña 2025/26.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado y que llega marcado por las importantes ausencias en ambos equipos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Girona?
- Ciudad: Barcelona, España
- Fecha: sábado 18 de octubre
- Horario: 10:15 (hora de EE.UU.), 08:15 horas (México), 16:15 horas (España)
- Estadio: Olímpico de Montjuic
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Girona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN+
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN LaLiga
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Sevilla
1-4 D
LaLiga
PSG
1-2 D
UEFA Champions League
Real Sociedad
2-1 V
LaLiga
Real Oviedo
3-1 V
LaLiga
Getafe
3-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Girona
Rival
Resultado
Competición
Valencia
2-1 V
LaLiga
RCD Espanyol
0-0 E
LaLiga
Athletic Club
1-1 E
LaLiga
Levante
0-4 D
LaLiga
Celta de Vigo
1-1 E
LaLiga
Últimas noticias del Barcelona
El parón de selecciones llegó en el peor momento para el Barça. El equipo no solo se fue a la pausa con el mal sabor de boca de una dura derrota por 4-1 ante el Sevilla, sino que la Fecha FIFA ha dejado un hospital en la delantera: Robert Lewandowski y Dani Olmo cayeron lesionados, Ferran Torres regresó con una sobrecarga y Raphinha está prácticamente descartado.
Aunque Lamine Yamal y Fermín López ya entrenan, se espera que solo Fermín esté en banquillo, obligando a Hansi Flick a improvisar un ataque de circunstancias.
Últimas noticias del Girona
El equipo de Míchel llega al derbi con un ánimo muy distinto tras una importante victoria por 2-1 sobre el Valencia antes de la pausa.
Sin embargo, no todo son buenas noticias para los de Montilivi, ya que para este crucial encuentro no podrán contar con dos pilares fundamentales: el defensor Alejandro Francés y el mediocampista Iván Martín, ambos expulsados en la jornada anterior. Su ausencia obligará al técnico a reajustar su once titular para visitar el Camp Nou.
Posibles alineaciones
Barcelona
- Portero: Wojciech Szczęsny
- Defensas: Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín
- Centrocampistas: Frenkie de Jong, Pedri, Fermín
- Delanteros: Marcus Rashford, Roony Bardghji, Ferran Torres
Girona
- Portero: Paulo Gazzaniga
- Defensas: Arnau Martínez, Daley Blind, Vitor Reis
- Centrocampistas: Axel Witsel, Jhon Elmer Solís, Aleix Moreno
- Delanteros: Portu, Yaser Asprilla, Václav Vanat, Bryan Gil.
Pronóstico SI
Es un derbi de pronóstico reservado por las circunstancias. El Barcelona, a pesar de jugar en casa, llega diezmado por una plaga de lesiones en su línea de ataque. Girona, por su parte, atraviesa un buen momento, pero las suspensiones de Francés y Martín son un golpe duro a su estructura.
La profundidad de la plantilla blaugrana debería ser suficiente para sacar el partido adelante, aunque con mucho sufrimiento.
Barcelona 2-1 Girona
