Barcelona vs Girona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Un derbi catalán marcado por las bajas: el Barcelona busca sanar heridas haciendo malabares en la alineación ante un Girona sin dos de sus pilares
Carlos García|
LaLiga regresa tras la pausa por selecciones con un derbi catalán lleno de urgencias y condicionantes. El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, recibirá todavía en Montjuic a un Girona que llega con la moral en alto, en un duelo correspondiente a la novena jornada de la campaña 2025/26.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado y que llega marcado por las importantes ausencias en ambos equipos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Girona?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: sábado 18 de octubre
  • Horario: 10:15 (hora de EE.UU.), 08:15 horas (México), 16:15 horas (España)
  • Estadio: Olímpico de Montjuic
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Girona en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Deportes

ESPN+

México

Sky Sports

Sky+

España

DAZN LaLiga

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Sevilla

1-4 D

LaLiga

PSG

1-2 D

UEFA Champions League

Real Sociedad

2-1 V

LaLiga

Real Oviedo

3-1 V

LaLiga

Getafe

3-0 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Girona

Rival

Resultado

Competición

Valencia

2-1 V

LaLiga

RCD Espanyol

0-0 E

LaLiga

Athletic Club

1-1 E

LaLiga

Levante

0-4 D

LaLiga

Celta de Vigo

1-1 E

LaLiga

Últimas noticias del Barcelona

El parón de selecciones llegó en el peor momento para el Barça. El equipo no solo se fue a la pausa con el mal sabor de boca de una dura derrota por 4-1 ante el Sevilla, sino que la Fecha FIFA ha dejado un hospital en la delantera: Robert Lewandowski y Dani Olmo cayeron lesionados, Ferran Torres regresó con una sobrecarga y Raphinha está prácticamente descartado.

Aunque Lamine Yamal y Fermín López ya entrenan, se espera que solo Fermín esté en banquillo, obligando a Hansi Flick a improvisar un ataque de circunstancias.

Últimas noticias del Girona

El equipo de Míchel llega al derbi con un ánimo muy distinto tras una importante victoria por 2-1 sobre el Valencia antes de la pausa.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los de Montilivi, ya que para este crucial encuentro no podrán contar con dos pilares fundamentales: el defensor Alejandro Francés y el mediocampista Iván Martín, ambos expulsados en la jornada anterior. Su ausencia obligará al técnico a reajustar su once titular para visitar el Camp Nou.

Posibles alineaciones

Barcelona

  • Portero: Wojciech Szczęsny
  • Defensas: Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín
  • Centrocampistas: Frenkie de Jong, Pedri, Fermín
  • Delanteros: Marcus Rashford, Roony Bardghji, Ferran Torres

Girona

  • Portero: Paulo Gazzaniga
  • Defensas: Arnau Martínez, Daley Blind, Vitor Reis
  • Centrocampistas: Axel Witsel, Jhon Elmer Solís, Aleix Moreno
  • Delanteros: Portu, Yaser Asprilla, Václav Vanat, Bryan Gil.

Pronóstico SI

Es un derbi de pronóstico reservado por las circunstancias. El Barcelona, a pesar de jugar en casa, llega diezmado por una plaga de lesiones en su línea de ataque. Girona, por su parte, atraviesa un buen momento, pero las suspensiones de Francés y Martín son un golpe duro a su estructura.

La profundidad de la plantilla blaugrana debería ser suficiente para sacar el partido adelante, aunque con mucho sufrimiento.

Barcelona 2-1 Girona

