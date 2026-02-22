Barcelona vs Levante: previa, predicciones y alineaciones

Se está poniendo emocionante la batalla por el título de LaLiga, ya que el Barcelona perdió la cima en manos del Real Madrid, pero todavía tiene oportunidad de remontar al quedar catorce fechas por disputarse, no obstante, los culés no pueden seguir dándose el lujo de dejar ir puntos en el camino.



Este sábado 22 de febrero, los pupilos del alemán Hansi Flick reciben en casa al Levante, buscando volver al camino de la victoria, luego de perder de forma sorpresiva su último cotejo. Justamente, el verdugo de los blaugranas la semana anterior fue el Girona, que remontó 2-1 pese al tanto de Pau Cubarsí. Dicho tropiezo dejó al Barça con 58 puntos, a dos de los merengues.



Por otro lado, los Granotas vienen de perder, lo que significó su tercera derrota al hilo, algo que los tiene en el penúltimo lugar de la clasificación con 18 unidades. Aun cuando estuvieron en su inmueble, el Villarreal los venció por la mínima.

Preparando el duelo ante el Levante ⚔️ pic.twitter.com/PjkN6QbTHA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 19, 2026

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Levante?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: domingo, 22 de febrero

Hora: 10:15 h (EEUU ET), 9:15 h (México), 16:15 h (España)

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Levante

Barcelona: 4

Empate: 1

Levante: 0

Último partido entre ambos: 23/8/25 – Levante 2-3 Barcelona – LaLiga

Últimos 5 partidos

Barcelona Levante Girona 2-1 Barcelona 16/2/25 Levante 0-1 Villarreal 18/2/25 Atlético de Madrid 4-0 Barcelona 12/2/25 Levante 0-2 Valencia 15/2/25 Barcelona 3-0 Mallorca 7/2/25 Athetic Club 4-2 Levante 8/2/25 Albacete 1-2 Barcelona 3/2/25 Levante 0-0 Atlético de Madrid 31/1/25 Elche 1-3 Barcelona 31/1/25 Levante 3-2 Elche 23/1/25

¿Cómo ver el Barcelona vs Levante por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN app México Sky Sports México, Sky+, Izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV, M+LaLiga TV2

Últimas noticias del Barcelona

Después de haber caído con el Girona, Hansi Flick decidió darle dos días de descanso a sus pupilos para resetear sus cabezas. Tras volver a los entrenamientos, con las novedades de Pedri González y el inglés Marcus Rashford, el técnico se encerró una hora con ellos en el vestuario, tratando de convencerlos de dejar atrás lo ocurrido en estos últimos choques y que deben dar lo mejor para remontar en la Copa del Rey y recuperar la cima de LaLiga.



El conjunto blaugrana no podrá contar con el danés Andreas Christensen, que no regresará hasta marzo o abril tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Con respecto a las dudas, está Pablo Gavi, que tras varios meses de baja por su operación de rodilla podría reaparecer, aunque no es algo seguro. Por último, Eric García arrastra una sobrecarga en los isquiotibiales.



Por otro lado, desde Radio La Red de Argentina, se asegura que el delantero del Atlético de Madrid, el argentino Julián Álvarez, estaría decidido a dar un nuevo paso en su carrera tras el Mundial 2026, así que dejaría a los Colchoneros para unirse a la causa del Barça.

Hansi Flick | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Joan García; Alejandro Balde, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Raphinha Dias, Ferrán Torres, Lamine Yamal.

Últimas noticias del Levante

El entrenador del equipo, el portugués Luis Castro, se vio frustrado tras la última derrota de su escuadra, aunque sí quedó satisfecho con el esfuerzo de sus pupilos, aparte quiso explicar de primera mano a los seguidores cómo vivió el partido y qué sensaciones le dejó el rendimiento del club. Asimismo, el timonel fue rotundo al defender la actitud de sus jugadores y afirmó que si alguien no estaba dando lo mejor estaría dispuesto a ser muy crítico, aunque subrayó que ese no era el caso.



Sobre el choque contra el Barcelona, el lusitano dijo: “hay que jugarlo como una final. Si algún jugador o da el máximo, lo mataré… pero lo han dado”.

Luis Castro | Fran Santiago/GettyImages

Posible alineación del Levante (4-3-3): Mathew Ryan; Diego Pampín, Matías Moreno, Adrián de la Fuente, Jeremy Toljan; Iker Losada, Ugo Raghouber, Jon Ander Olasagasti; Paco Cortés, Carlos Espí, Víctor García.

Pronóstico SI Fútbol

Las estadísticas son claras, además la actualidad de los dos equipos lo dejan muy claro: el Barcelona parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos. Si bien muchos podrían esperar una goleada sobre el Levante, pero al parecer el marcador no sería tan abultado.

Barcelona 2-0 Levante