Barcelona vs Rayo Vallecano: previa, predicciones y alineaciones

El Barcelona enfrenta al Rayo Vallecano este lunes 31 de agosto en el marco de la jornada 3 de LaLiga. El equipo de Hansi Flick comenzó con puntaje perfecto su defensa del título luego de dos triunfos convincentes y buscará mantener el liderato de la tabla.

El conjunto culé viene de vencer 2-0 al Athletic Club en su presentación oficial en el Camp Nou. Raphinha y Fermín López fueron los autores de los goles en un partido que marcó el debut de Rodri con la camiseta azulgrana. El ex-Manchester City ingresó en el minuto 62 en reemplazo de Marc Bernal y recibió una gran ovación del público culé.

El Rayo Vallecano, último finalista de la Conference League, llega en una racha irregular: perdió en su debut liguero ante el Sevilla y luego empató 1-1 como local ante el Alavés. Los de Beñat San José debieron ser locales en Butarque debido a la rescisión temporal de la concesión del Estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid, aduciendo graves deficiencias de seguridad y falta de mantenimiento.

A continuación, toda la información de este gran encuentro de LaLiga.

Pronóstico SI Fútbol

El Barcelona atraviesa un momento inmejorable, con facilidad para llegar al gol y solidez defensiva. El Rayo, además de sus dificultades futbolísticas y las lesiones de jugadores importantes , arrastra un contexto institucional complicado que puede pesar anímicamente en la visita al Camp Nou.

Los culés no deberían tener inconvenientes para imponerse y posiblemente, por una diferencia importante de goles.

Pronóstico: Barcelona 3-0 Rayo Vallecano

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Rayo Vallecano?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: lunes 31 de agosto

Hora: 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 21:30 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Rayo Vallecano (últimos 5 enfrentamientos)

Barcelona 4

4 Empates : 1

: 1 Rayo: 0

Último antecedente: 22/03/2026 - Barcelona 1-0 Rayo - LaLiga 25/26, Fecha 29

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Últimos 5 partidos

Barcelona Rayo Vallecano Barcelona 2-0 Athletic 27/08/26 Rayo Vallecano 1-1 Alavés 20/08/26 Elche 0-5 Barcelona 23/08/26 Sevilla 2-1 Rayo Vallecano 15/08/26 Barcelona 2-1 Al Ahly 19/08/26 Ipswich Town 3-0 Rayo Vallecano 08/08/26 Basilea 2-5 Barcelona 16/08/26 Charleroi 2-3 Rayo Vallecano 01/08/26 Barcelona 1-0 Forest 08/08/26 Feyenoord 2-1 Rayo Vallecano 26/07/26

¿Cómo ver el Barcelona vs Rayo Vallecano por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

La competencia es alta en el plantel azulgrana y más allá de las bajas prolongadas por lesión de Frenkie de Jong y Roony Bardghji, no hay contratiempos físicos que preocupen a Flick de cara a este partido.

Tras el debut de Rodri, no se descarta que el técnico alemán le dé continuidad al mediocampista español, mientras que también podrían tener su oportunidad Karim Adeyemi, Jules Koundé y João Cancelo para rotar minutos de cara al calendario que se viene.

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): García; Eric García, Cubarsí, Martín, Espart; Pedri, Bernal; Yamal, Fermín, Gordon; Raphinha.

Últimas noticias del Rayo Vallecano

El equipo de Beñat San José no atraviesa su mejor momento. Todavía no está claro dónde jugará su próximo partido como local por la situación del Estadio de Vallecas, a lo que se suman rumores de salida de Pathé Ciss y la posible marcha de Álvaro García rumbo al Sevilla en el cierre del mercado.

Augusto Batalla sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha y será baja por varios meses, otro duro golpe del que el equipo deberá reponerse. Además, Isi Palazón es baja para el duelo en el Camp Nou.

Rayo Vallecano de Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Rayo Vallecano (4-1-4-1): Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Pelayo Fernández, Vertrouwd; Nteka; De Frutos, Óscar Valentín, Unai López, Álvaro García; Sergio Camello.