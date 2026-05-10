Barcelona vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El gran Clásico de España tendrá este domingo una edición especial. El Barcelona recibe al Real Madrid en el Camp Nou sabiendo que un punto lo consagrará campeón de LaLiga por segundo año consecutivo.

El conjunto culé llega al duelo once puntos por delante de su rival. Solo un milagro deportivo podría hacer que el Madrid logre revertir esa diferencia, más allá de lo que suceda en este partido. Barcelona no ha cedido un solo punto en esta campaña jugando en casa, ha demostrado ser el mejor equipo de la temporada y es el gran favorito a quedarse con el derbi.

Como si el curso no fuera lo suficientemente adverso, los merengues se han comprado un nuevo problema con la escandalosa pelea protagonizada por Federico Valverde y Aurelien Tchoaméni. El vestuario merengue está partido, haciendo mucho más difícil la tarea de conseguir una victoria en el Camp Nou.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este partidazo de LaLiga de España.

Queremos ganar la Liga en casa. pic.twitter.com/5E5azyVY7b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 9, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Barcelona es, sin lugar a dudas, el gran favorito para este Clásico. Llega en mejor forma futbolística, con la confianza en alto y con recursos de sobra para someter a un rival que atraviesa un momento muy delicado. En el Camp Nou ha ganado cada uno de los encuentros que disputó en LaLiga, haciendo de su casa una verdadera fortaleza.

El contraste con el Madrid es muy marcado. Los de Arbeloa afrontan el encuentro con varias bajas sensibles por lesión y digiriendo el impacto del escándalo de la pelea entre dos de sus jugadores. Cuenta con la presión de tener que ir a buscar el resultado para evitar que el Barça dé la vuelta olímpica en sus narices, por lo que esperamos un partido abierto, con goles en ambos arcos. La presencia de Mbappé, quien no llega en su mejor forma, será determinante para las chances blancas. Aun así, es difícil imaginar que el Barcelona no acabe festejando al finalizar la jornada.

Pronóstico: Barcelona 4-2 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Real Madrid?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : domingo 10 de mayo

: domingo 10 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Real Madrid (últimos cinco partidos)

Barcelona : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Real Madrid: 1

Último partido entre ambos: 11/01/2026 - Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Barcelona Real Madrid Osasuna 1-2 Barcelona 02/05/26 Espanyol 0-2 Real Madrid 03/05/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 14/04/26 Betis 1-1 Real Madrid 24/04/26 Barcelona 4-1 Espanyol 11/04/26 Real Madrid 2-1 Alavés 21/04/26 Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 08/04/26 Bayern Múnich 4-3 Real Madrid 15/04/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026 Real Madrid 1-1 Girona 10/04/26

¿Cómo ver el Barcelona vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2

Últimas noticias del Barcelona

Barcelona llega al Clásico la baja de Lamine Yamal, descartado para lo que resta de la temporada por una lesión en el tendón de la corva. Pese a que Marcus Rashford ocupó su lugar en Pamplona, todo indica que será Roony Bardghji quien actue como extremo derecho. Andreas Christensen, por su parte, ya volvió a entrenarse con el grupo tras varios meses fuera por problemas en la rodilla, aunque todavía no está listo para competir desde el inicio.

En medio de esas ausencias, el técnico alemán analiza varios cambios para el once. Fermín López tiene muchas chances de ser titular, mientras que Robert Lewandowski podría estar disputando su último Clásico. Raphinha ya recibió el alta después de su lesión muscular, pero todo indica que comenzará en el banco para sumar minutos de manera progresiva.

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Bardghji, Olmo, Fermín; Lewandowki.

Últimas noticias del Real Madrid

La semana previa al Clásico en Madrid estuvo marcada por la pelea entre Valverde y Tchouaméni y sus repercusiones. Ambos fueron sancionados económicamente por el club, pero el uruguayo no podrá estar en el Campo Nou por el traumatismo de cráneo sufrido, mientras que el francés sí esta a disposición de Arbeloa. Dani Carvajal, Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo y Arda Güler, todos están descartados por lesión.

Y a última hora se confirmó la otra gran baja merengue: Kylian Mbappé. El delantero francés volvió parcialmente a los entrenamientos, pero no completó toda la sesión junto al grupo. Por tal motivo, el entrenador decidió no incluirlo entre los convocados.





En cambio, Thibaut Courtois evolucionó bien de sus molestias físicas y sí apunta a regresar al once. Con tantas ausencias, Arbeloa podría apostar por Eduardo Camavinga y Thiago Pitarch en la mitads de la cancha, mientras Vinicius Junior será una de las principales referencias ofensivas del equipo en el Camp Nou.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, García; Díaz, Tchouaméni, Bellingham, Thiago Pitarch; Vinicius, Gonzalo.