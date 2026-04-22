Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Después de sellar su segundo título consecutivo de Bundesliga (el 13° en los últimos 14 años), el Bayern Múnich quiere más. Este miércoles visitará al Bayer Leverkusen por una de las semifinales de la Copa de Alemania en busca de un lugar en la gran final del 23 de mayo en Berlín.

El conjunto de Vincent Kompany dejó atrás al Wehen Wiesbaden, al Colonia, a Unión Berlín y al Leipzig antes de llegar a esta instancia. Si bien es el máximo ganador de la competencia con 20 títulos, uno de sus grandes objetivos de esta temporada es regresar al encuentro decisivo luego de seis años. Su última conquista data de 2019/20, cuando superó precisamente al Bayer Leverkusen por 4 a 1 en la final.

Los dirigidos por Kasper Hjulmand, por su parte, superaron al Sonnenhof Großaspach, al Paderborn 07, al Borussia Dortmund y al St. Pauli para arribar a semifinales. Campeón en en la histórica campaña de 2023/24 en la que también alzó la Bundesliga, apunta a su tercer título en la Copa de Alemania.

A continuación, toda la info para vivir este partido a todo o nada.

Pronóstico SI Fútbol

El Bayer Leverkusen afronta un desafío grande incluso jugando en casa. No llega con la misma solidez que mostró en otros tramos de la temporada y eso se nota especialmente cuando los partidos se vuelven abiertos. Aun así, sostiene una gran capacidad ofensiva y en un contexto de eliminatoria, no sería raro que encuentre el gol.

El problema es que enfrente estará el Bayern Múnich, el equipo más goleador de Europa. Viene convirtiendo con mucha facilidad y cuenta con muchísimos recursos para resolver partidos, algo que suele pesar en este tipo de cruces. Incluso si el desarrollo se le complica por momentos o si comienza perdiendo, siempre sabe encontrar la forma de darlo vuelta. En un duelo que puede tener varias ocasiones en ambas áreas, el Bayern parece mejor preparado para inclinar la balanza.

Pronóstico: Bayer Leverkusen 2-3 Bayern Múnich

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Stuttgart?

Ciudad : Leverkusen, Alemania

: Leverkusen, Alemania Estadio : BayArena

: BayArena Fecha : miércoles 22 de abril

: miércoles 22 de abril Hora : 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Felix Zwayer

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich (últimos 5 partidos)

Bayer Leverkusen : 0

: 0 Empate : 2

: 2 Bayern Múnich: 3

Último partido entre ambos: 14/03/26 - Leverkusen 1-1 Bayern Múnich (Bundesliga, Jornada 26)

Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga | A. Scheuber/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bayer Leverkusen Bayern Múnich Leverkusen 1-2 Augsburgo 18/04/26 Bayern 4-2 Stuttgart 19/04/26 Dortmund 0-1 Leverkusen 11/04/26 Bayern 4-3 Real Madrid 15/04/26 Leverkusen 6-3 Wolfsburgo 04/04/26 St. Pauli 0-5 Bayern 11/04/26 Heidenheim 3-3 Leverkusen 21/03/26 Real Madrid 1-2 Bayern 07/04/26 Arsenal 2-0 Leverkusen 17/03/26 Friburgo 2-3 Bayern 04/04/26

¿Cómo ver el Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPNU, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México ESPN2 Mexico, Disney+ Premium Mexico España GOL, Gol Stadium, Movistar+

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

"Jugamos en casa, con una energía increíble, y tenemos que volver a ofrecer un rendimiento de primer nivel. Esta temporada ya hemos hecho grandes partidos ante rivales fuertes. El equipo está preparado y lo dará todo. Los jugadores juegan por los aficionados y por el club, y lo dejarán todo para alcanzar el objetivo de Berlín”, fue el mensaje del entrenador Kasper Hjulmand, reflejando la confianza con la que el Leverkusen afrontan el duelo.

En lo futbolístico, el equipo llega con algunas bajas sensibles. Arthur sigue fuera por una lesión de tobillo que lo viene marginando hace varias semanas, mientras que Martin Terrier tampoco estará disponible por problemas musculares. En ataque, las miradas estarán puestas en Patrik Schick, que atraviesa un buen momento y buscará sostener su racha goleadora en un partido clave.

Bayer 04 Leverkusen v FC Augsburg - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Posible alineación del Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Tapsoba, Bade, Quansah; Grimaldo, Garcia, Palacios, Vazquez; Tella, Maza; Schick

Últimas noticias del Bayern Múnich

"Es el octavo partido en dos años contra el Leverkusen. Los jugadores se conocen bien y sabemos exactamente lo que nos espera”, declaró Vincent Kompany en la previa al encuentro. Queda claro que será un partido bien estudiado y que la diferencia puede estar en los detalles.

En cuanto al plantel, la principal baja es la de Serge Gnabry, que estará varios meses fuera por una desgarro importante. También arrastran molestias Tom Bischoff y Lennart Karl, mientras que el arquero Sven Ulreich tampoco será de la partida. Aun así, el equipo mantiene su poder ofensivo, liderado por un Harry Kane cada vez más candidato al Balón de Oro.

FC Bayern München Training Session | S. Mellar/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Musiala, Olise; Kane.

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