Bayern Múnich vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El partido más esperado de los cuartos de final de la Champions League finalmente ha llegado. El Bayern Múnich y el Real Madrid, posiblemente los dos equipos más poderosos del continente, se miden por la revancha de una serie atrapante.

El triunfo que los alemanes se llevaron del Santiago Bernabéu en la ida perfila al conjunto de Vincent Kompany como el gran favorito a quedarse con el ticket a las semifinales. Pero nada esta definido teniendo enfrente al club que más Champions ha ganado y que en este torneo cobra una mística especial.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar este apasionante duelo de gigantes.

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern Múnich parece contar con el escenario ideal para imponer condiciones en su casa. Con un ataque en total estado de gracia (es el equipo más goleador de las cinco grandes ligas con 105 tantos), es probable que el conjunto alemán salga a presionar alto y a jugar en campo rival desde el inicio. La necesidad del Real Madrid de asumir riesgos puede jugarle a favor, ya que los espacios aparecerán con el correr de los minutos. Y a eso se le suma que los merengues cargan con una sorprendente fragilidad defensiva en los últimos encuentros.

Aún así, no se debe subestimar al máximo campeón de este certamen. Incluso en contextos adversos, el equipo suele encontrar goles gracias a la jerarquía de sus figuras y su experiencia en este tipo de eliminatorias. Creemos que prevalecerá la lógica y que el Bayern, hoy un equipo mucho más sólido que el Madrid, acabará quedándose con una nueva victoria.

Pronóstico: Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Real Madrid?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Fecha : miércoles 15 de abril

: miércoles 15 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayern Múnich y el Real Madrid (últimos 5 partidos)

Bayern Múnich : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Real Madrid: 1

Último partido entre ambos: 07/04/26 - Real Madrid 1-2 Bayern Múnich (Champions League, ida de cuartos de final)

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH | THOMAS COEX/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Real Madrid St. Pauli 0-5 Bayern 11/04/26 Real Madrid 1-1 Girona 10/04/26 Real Madrid 1-2 Bayern 07/04/26 Real Madrid 1-2 Bayern 07/04/26 Friburgo 2-3 Bayern 04/04/26 Mallorca 2-1 Real Madrid 04/04/26 Bayern 4-0 Union Berlin 21/03/26 Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 22/03/26 Bayern 4-1 Atalanta 18/03/26 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/03/26

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, SiriusXM FC México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Bayern Múnich

“Sin duda, una de las cosas más importantes es el gran respeto que le tenemos al Real Madrid. Lo teníamos incluso antes del Bernabéu, y lo seguimos teniendo. Nos estamos preparando para la mejor versión del Real Madrid, probablemente la que se vio contra el Manchester City. Sus resultados recientes no reflejan el talento que poseen. Siguen siendo uno de los mejores equipos de Europa”, aseguró Vincent Kompany en la previa del encuentro, dejando en claro que nada esta definido.

FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 | F. Noever/GettyImages

En cuanto al equipo, el entrenador belga no podrá contar con Lennart Karl y Sven Ulreich, ambos lesionados. Harry Kane, pese a algunas molestias recientes, debería estar disponible para liderar el ataque. Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic volverían a la defensa, mientras que arriba es duda Serge Gnabry.

Posible alineación del Bayern Múnich frente al Real Madrid (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Últimas noticias del Real Madrid

“Tengo jugadores con carácter en mi equipo. Ellos dijeron inmediatamente que vamos a ganar. Están seguros de ello, y yo también. Daremos todo. Somos el Real Madrid. No tenemos nada que temer. Entendemos lo fuerte que es el rival. Pero si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid”, declaró Álvaro Arbeloa antes del partido. Todo un mensaje para quienes dan por muerto al conjunto merengue,

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAINING | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

Thibaut Courtois, quien sufrió una lesión ante el Manchester City, y Rodrygo, con una rotura de ligamentos cruzados, son los dos jugadores descartados junto a Aurelien Tchouameni, suspendido por acumulación de amarillas. La ausencia del volante francés obliga a rearmar la estructura, con Federico Valverde y Jude Bellingham como piezas fijas, acompañados por Eduardo Camavinga y Arda Güler.

Además, Raúl Asencio se cayó a última hora de la lista de convocados por una gastroenteritis y no viajó con el resto de sus compañeros.

Posible alineación del Real Madrid frente al Bayern Múnich (4-4-2): Lunin; Trent, Rüdiger, Dean Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bellingham; Vinícius, Mbappé

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