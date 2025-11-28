Bayern Múnich vs St. Pauli: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 12 de la Bundesliga pone frente a frente al líder indiscutible y a uno de los equipos más necesitados del campeonato.

El Bayern Múnich, que viene de sufrir un revés en la Champions League, regresa al Allianz Arena para recibir al FC St. Pauli, un equipo que atraviesa una profunda crisis de resultados y lucha por salir de la zona de descenso.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs St. Pauli?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Fecha : sábado 29 de noviembre

: sábado 29 de noviembre Horario : 09:30 (hora de EE.UU. ET), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)

: 09:30 (hora de EE.UU. ET), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España) Estadio: Allianz Arena

Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Shaun Botterill/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs St. Pauli en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App, Fubo México SKY Sports Sky+ España DAZN DAZN Argentina ESPN 3 Disney+

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Arsenal 1-3 D UEFA Champions League Friburgo 6-2 V Bundesliga Union Berlin 2-2 E Bundesliga PSG 2-1 V UEFA Champions League Colonia 4-1 V DFB Pokal

Últimos cinco partidos del St. Pauli

Rival Resultado Competición Union Berlin 0-1 D Bundesliga Friburgo 1-2 D Bundesliga Hoffenheim 2-2 (8-7p) V DFB Pokal Frankfurt 0-2 D Bundesliga Hoffenheim 0-3 D Bundesliga

FC St. Pauli v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Stuart Franklin/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega herido en el orgullo tras perder 3-1 en su visita al Arsenal en la Champions League; sin embargo, en la Bundesliga son una aplanadora: son líderes invictos con 31 puntos y una diferencia de goles de +33.

En su último compromiso liguero, destrozaron 6-2 al Friburgo, demostrando su poderío ofensivo. Buscarán retomar la senda del triunfo ante su afición para mantener la distancia con el RB Leipzig.

Kompany seguirá sin poder contar con Jamal Musiala, quién sufrió una luxación de tobillo y una fractura de peroné y aún se encuentra en proceso de reucperación.

Últimas noticias del St. Pauli

La situación para el equipo de Hamburgo es crítica. Se ubican en la posición 16, puesto de promoción de descenso, con solo 7 puntos. El equipo acumula una racha negativa alarmante de ocho derrotas consecutivas en la Bundesliga, siendo la más reciente un 0-1 en casa ante el Union Berlin.

Visitar al líder parece la prueba más difícil posible para intentar revertir su mala fortuna, por lo que la principal consigna es no salir goleados.

BUNDESLIGA - BAYERN MUNICH-ST PAULI | ALEXANDRA BEIER/GettyImages

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero : Manuel Neuer

: Manuel Neuer Defensas : Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof

: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof Centrocampistas : Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka

: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka Delanteros: Luis Díaz, Michael Olise, Serge Gnabry, Harry Kane.

St. Pauli

Portero : Nikola Vasilj

: Nikola Vasilj Defensas : Louis Oppie, Karol Mets, Eric Smith, Hauke Wahl, Arkadiusz Pyrka

: Louis Oppie, Karol Mets, Eric Smith, Hauke Wahl, Arkadiusz Pyrka Centrocampistas : James Sands, Jackson Irvine, Joel Chima Fujita

: James Sands, Jackson Irvine, Joel Chima Fujita Delanteros: Mathias Pereira Lage, Andreas Hountondji.

Pronóstico SI

Es el duelo más desigual de la jornada. El Bayern Múnich posee el mejor ataque del campeonato y juega en casa, mientras que St. Pauli llega con la moral por los suelos y problemas defensivos graves (21 goles en contra). Se espera una goleada cómoda para los locales.

Bayern Múnich 5-0 St. Pauli

