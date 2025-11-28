Bayern Múnich vs St. Pauli: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 12 de la Bundesliga pone frente a frente al líder indiscutible y a uno de los equipos más necesitados del campeonato.
El Bayern Múnich, que viene de sufrir un revés en la Champions League, regresa al Allianz Arena para recibir al FC St. Pauli, un equipo que atraviesa una profunda crisis de resultados y lucha por salir de la zona de descenso.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs St. Pauli?
- Ciudad: Múnich, Alemania
- Fecha: sábado 29 de noviembre
- Horario: 09:30 (hora de EE.UU. ET), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)
- Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs St. Pauli en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App, Fubo
México
SKY Sports
Sky+
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN 3
Disney+
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Arsenal
1-3 D
UEFA Champions League
Friburgo
6-2 V
Bundesliga
Union Berlin
2-2 E
Bundesliga
PSG
2-1 V
UEFA Champions League
Colonia
4-1 V
DFB Pokal
Últimos cinco partidos del St. Pauli
Rival
Resultado
Competición
Union Berlin
0-1 D
Bundesliga
Friburgo
1-2 D
Bundesliga
Hoffenheim
2-2 (8-7p) V
DFB Pokal
Frankfurt
0-2 D
Bundesliga
Hoffenheim
0-3 D
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Múnich
El equipo dirigido por Vincent Kompany llega herido en el orgullo tras perder 3-1 en su visita al Arsenal en la Champions League; sin embargo, en la Bundesliga son una aplanadora: son líderes invictos con 31 puntos y una diferencia de goles de +33.
En su último compromiso liguero, destrozaron 6-2 al Friburgo, demostrando su poderío ofensivo. Buscarán retomar la senda del triunfo ante su afición para mantener la distancia con el RB Leipzig.
Kompany seguirá sin poder contar con Jamal Musiala, quién sufrió una luxación de tobillo y una fractura de peroné y aún se encuentra en proceso de reucperación.
Últimas noticias del St. Pauli
La situación para el equipo de Hamburgo es crítica. Se ubican en la posición 16, puesto de promoción de descenso, con solo 7 puntos. El equipo acumula una racha negativa alarmante de ocho derrotas consecutivas en la Bundesliga, siendo la más reciente un 0-1 en casa ante el Union Berlin.
Visitar al líder parece la prueba más difícil posible para intentar revertir su mala fortuna, por lo que la principal consigna es no salir goleados.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
- Portero: Manuel Neuer
- Defensas: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof
- Centrocampistas: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka
- Delanteros: Luis Díaz, Michael Olise, Serge Gnabry, Harry Kane.
St. Pauli
- Portero: Nikola Vasilj
- Defensas: Louis Oppie, Karol Mets, Eric Smith, Hauke Wahl, Arkadiusz Pyrka
- Centrocampistas: James Sands, Jackson Irvine, Joel Chima Fujita
- Delanteros: Mathias Pereira Lage, Andreas Hountondji.
Pronóstico SI
Es el duelo más desigual de la jornada. El Bayern Múnich posee el mejor ataque del campeonato y juega en casa, mientras que St. Pauli llega con la moral por los suelos y problemas defensivos graves (21 goles en contra). Se espera una goleada cómoda para los locales.
Bayern Múnich 5-0 St. Pauli
