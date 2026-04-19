Bayern Múnich vs Stuttgart: previa, predicciones y alineaciones

El Bayern Múnich y el Stuttgart se miden este domingo 19 de abril en el marco de la jornada 30 de la Bundesliga en un partido que podría consagrar al equipo de Vincent Kompany una vez más como campeón de Alemania.

La caída del Dortmund ante el Hoffenheim este sábado le abrió al Bayern la puerta para una nueva consagración. La diferencia entre ambos equipos es de 12 puntos y de ganar los bávaros, llegaría a 15 con cuatro fechas por jugarse.

El dueño de casa llega con la confianza en lo más alto tras avanzar a las semifinales de la Champions League dejando en el camino al Real Madrid. Muestra un juego implacable y es el equipo más goleador, no solo de la Bundesliga, sino de las grandes ligas europeas. El título está prácticamente asegurado, pero lo quiere sellar frente a su público.

El Stuttgart, por su parte, viene haciendo una gran temporada y se ubica en el cuarto lugar del certamen, el último que otorga un boleto directo a la Champions League. De todas formas, no se debe confiar ya que el Hoffenheim está solo dos puntos por debajo.

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern llega como claro favorito. Más allá del calendario cargado y posibles rotaciones, su poder ofensivo sigue siendo un diferencial. Cuenta con múltiples variantes para llegar al gol y una capacidad permanente de generar peligro. Son pocas las defensas que pueden contener su poder de fuego. En casa, lo más probable es que asuma el control del partido, jugando en campo del Stuttgart y presionando de forma sostenida para ir desgastando a su rival.

La visita enfrenta un escenario complicado, con una baja sumamente sensible como lo es la de goleador, Deniz Undav. Se espera que plantee un partido más conservador, esperando alguna oportunidad aislada, pero sostener ese plan durante 90 minutos ante el Bayern suele ser muy difícil.

Pronóstico: Bayern Múnich 3-0 Stuttgart

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Stuttgart?

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Fecha : domingo 19 de abril

: domingo 19 de abril Hora : 11:30 EE.UU (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP

: 11:30 EE.UU (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP Árbitro: Soren Storks

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayern Múnich y el Stuttgart (últimos 5 partidos)

Bayern Múnich : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Stuttgart: 1

Último partido entre ambos: 06/12/25 - Stuttgart 0-5 Bayern Múnich (Bundesliga, Jornada 13)

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Stuttgart Bayern 4-3 Real Madrid 15/04/26 Stuttgart 4-0 Hamburgo 12/04/26 St. Pauli 0-5 Bayern 11/04/26 Stuttgart 0-2 Dortmund 04/04/26 Real Madrid 1-2 Bayern 07/04/26 Augsburgo 2-5 Stuttgart 22/03/26 Friburgo 2-3 Bayern 04/04/26 Porto 2-0 Stuttgart 19/03/26 Bayern 4-0 Union Berlin 21/03/26 Stuttgart 1-0 Leipzig 15/03/26

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Stuttgart por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias del Bayern Múnich

Jamal Musiala sumó minutos desde el banco ante el Real Madrid y dejó buenas sensaciones, por lo que podría meterse en el equipo titular pensando también en recuperar ritmo para el tramo final de la temporada. Leon Goretzka también asoma en el once inicial, en reemplazo de Pavlovic.

En cuanto a las bajas, Tom Bischoff sigue fuera por una molestia en la pantorrilla y Lennart Karl continúa su recuperación tras una distensión en el isquiotibial.

FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICH | SILAS STEIN/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Kane.

Últimas noticias del Stuttgart

La gran noticia pasa por la ausencia de Deniz Undav, suspendido por acumulación de tarjetas. Una baja muy sensible, teniendo en cuenta que es el máximo referente ofensivo del equipo y el segundo máximo goleador de la Bundesliga con 18 tantos, solo superado por Kane.

Ermedin Demirovic ocupará su lugar, acompañado en ataque por Jamie Leweling y Chris Fuhrich. El desafío para Stuttgart será encontrar alternativas ofensivas sin su delantero principal, en un contexto ya de por sí exigente frente a un rival de mayor jerarquía.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | picture alliance/GettyImages

Posible alineación del Stuttgart (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; Leweling, Nartey, Fuhrich; Demirovic.