Más leña al fuego. La polémica por la habilitación de Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 se incrementa y, horas después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA dejara en suspenso la sanción de un partido impuesta al delantero de Estados Unidos, la Real Federación Belga de Fútbol publicó un duro comunicado en el que manifestó su sorpresa por la resolución y anunció que estudia todas las alternativas disponibles.

Balogun había sido expulsado durante el encuentro ante Bosnia y Herzegovina y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión contra Bélgica. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria decidió aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, dejando la ejecución de la sanción suspendida durante un período de prueba de un año... y la postura belga no tardó en llegar.

"La Real Federación Belga de Fútbol está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense Folarin Balogun para disputar el partido entre Estados Unidos y Bélgica del lunes 6 de julio", expresó la RBFA en su comunicado.

RBFA Statement Regarding Folarin Balogunhttps://t.co/GlLQpSx2SS pic.twitter.com/xA3kMvn0U0 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2026

La federación reconoció que la resolución se fundamenta en el artículo 27 del Código Disciplinario, aunque sostuvo que ese criterio entra en conflicto con otras disposiciones del mismo reglamento. "El artículo 66.4 del Código Disciplinario establece que una tarjeta roja implica automáticamente una suspensión para el siguiente partido del equipo, tal como ocurrió con todas las expulsiones registradas durante esta Copa del Mundo", señaló la entidad.

El comunicado también sostiene que la medida contradice el artículo 10.5 del Reglamento de la Copa del Mundo 2026, donde se establece que cualquier futbolista expulsado por tarjeta roja, ya sea directa o por doble amonestación, debe quedar suspendido automáticamente para el siguiente compromiso de su selección.

🚨⚠️ OFFICIAL: Belgian Federation statement on Folarin Balogun red card case, saying they are “astonished”.



“The Royal Belgian Football Association (RBFA) is astonished by FIFA's decision to declare suspended United States player Folarin Balogun eligible to play in the… pic.twitter.com/7Is0KOAyxP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

La RBFA añadió otro argumento para respaldar su posición. Según explicó, ese criterio también fue reafirmado en la Circular número 16 distribuida por la FIFA a todas las federaciones participantes el 12 de mayo de 2026. Además, aseguró que la misma norma fue recordada en cada reunión de coordinación previa a los partidos y en las presentaciones oficiales del torneo.

Con ese respaldo reglamentario, la federación belga considera que la habilitación de Balogun rompe con el criterio aplicado durante toda la competencia. "Con el objetivo de salvaguardar los derechos legítimos de todas las selecciones participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio, tanto en esta Copa del Mundo como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está analizando todas las opciones posibles", expresó la federación al cierre del comunicado.

La decisión de la Comisión Disciplinaria ya había provocado repercusiones de todo tipo durante la jornada del domingo. Donald Trump agradeció públicamente la resolución mediante un mensaje publicado en Truth Social, publicación que luego fue compartida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.